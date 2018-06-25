"Третья сила" разгромила оккупантов на Донбассе: боевики понесли потери - волонтер

По словам волонтера, в результате были уничтожены четверо боевиков.

Так называемая "третья сила" в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе ликвидировала четверых террористов.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин, подчеркнув, это случилось в зоне ответственности 53-й бригады на северодонецком направлении.

"Хорошие и чувствительные сутки. Ночью в Украине на Луганском направлении получили четыре, а вечером от Уругвая три. В зоне ответственности 53-й бригады на Северодонецком направлении в районе поселков Крымское, Новотошковка, Желобок, неизвестная "Третья сила", неизвестным калибром 122 мм, плотно отработала по всем намеченным плановым целям", – сообщил он.

По словам волонтера, в результате были уничтожены четверо боевиков.

Как сообщал УНИАН, ранее ВСУ уничтожили позицию боевиков на Донбассе.