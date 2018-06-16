В районе проведения ООС обнаружили легкомоторный самолет, летавший без разрешений

Двухместный летательный аппарат Х-32 «Бекас» принудили к посадке. Находившихся в самолёте граждан и сам аппарат передали полиции.

В Донецкой области, в районе проведения операции Объединенных сил бойцы Национальной гвардии обнаружили легкомоторный самолет, который летал без разрешений.

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Как сообщает в Facebook пресс-центр Объединенных сил, сегодня около 6.30 пост воздушного наблюдения Национальной гвардии в районе населенного пункта Раздольное Донецкой области заметил легкомоторный летательный аппарат и уведомил об этом пункт управления противовоздушной обороны.

Принятыми мерами двухместный летательный аппарат Х-32 «Бекас» принудили к посадке. Управляли легкомоторным летательным аппаратом два гражданина Украины без получения соответствующих разрешений Объединенных сил.

Граждане и самолет переданы в отдел Национальной полиции из состава Объединенных сил.

Решается вопрос о привлечении указанных лиц к ответственности.