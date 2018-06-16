КПВВ "Майорское" на Донбассе приостанавливает работу из-за действий боевиков

Ориентировочное время возобновления работы КПВВ «Майорское» – 18 июня.

В Донецкой области временно остановлена работа контрольного пункта въезда-выезда «Майорское» на линии разграничения, поскольку боевики отказываются пропускать граждан на временно оккупированную территорию.

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Как сообщили УНИАН в Государственной пограничной службе Украины, сегодня все КПВВ на линии разграничения начали работу в штатном режиме в соответствии с летним графиком в 6.00.

Однако уже в 6.25 пограничники в КПВВ «Майорское» получили информацию от лиц, которые пытались пересечь линию соприкосновения в направлении временно оккупированных территорий Украины, о том, что представители незаконных вооруженных формирований отказали им в пропуске в связи с проведением ремонтных работ.

В ГПСУ отметили, что какая-либо заблаговременная информация о приостановлении пропуска граждан через Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ или Совместный центр координации и контроля за прекращением огня представителями НВФ предоставлена не бала.

В целях безопасности граждан и предотвращения провокаций со стороны НВФ решением Объединенного командного пункта Объединенных сил работа КПВВ «Майорское» временно прекращена.

Государственная пограничная служба Украины предупреждает граждан о возможных осложнениях при пересечении линии соприкосновения со стороны временно оккупированных территорий Донецкой области и просит учесть эту информацию при планировании маршрутов путешествий через другие контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения.

Подразделениями Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы приняты дополнительные меры по усилению направлений в пределах дорожных коридоров «Донецк-Курахово», «Донецк-Мариуполь». В КПВВ «Марьинка» и «Новотроицкое» увеличен состав смен пограничных нарядов для предотвращения накопления лиц и транспортных средств.