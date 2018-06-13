Три населенных пункта на Донбассе исключили из списка оккупированных (документ)

Речь идет о Гладосово, Травневом и Новоалександровке.

Кабинет министров Украины официально убрал три населенных пункта на Донбассе из списка оккупированных.

Соответствующий документ есть в распоряжении РБК-Украина. Таким образом, из перечня неподконтрольных убрали Гладосово и Травневое в Донецкой области, а также Новоалександровку Луганской области.

Данные населенные пункты включены в список находящихся на линии разграничения.

От том, что украинские военные освободили сразу два села на Светлодарской дуге - Травневое и Гладосово, - стало известно в ноябре 2017 года.

31 января сообщалось, что украинские военные продвинулись вдоль линии разграничения на Луганщине на несколько километров и взяли под свой контроль Новоалександровку.