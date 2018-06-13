Три населенных пункта на Донбассе исключили из списка оккупированных (документ)
15:29, 13 июня 2018Война
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Речь идет о Гладосово, Травневом и Новоалександровке.
Кабмин убрал три населенных пункта на Донбассе из списка оккупированных / фото mil.gov.ua
Кабинет министров Украины официально убрал три населенных пункта на Донбассе из списка оккупированных.
Соответствующий документ есть в распоряжении РБК-Украина. Таким образом, из перечня неподконтрольных убрали Гладосово и Травневое в Донецкой области, а также Новоалександровку Луганской области.
Данные населенные пункты включены в список находящихся на линии разграничения.
От том, что украинские военные освободили сразу два села на Светлодарской дуге - Травневое и Гладосово, - стало известно в ноябре 2017 года.
31 января сообщалось, что украинские военные продвинулись вдоль линии разграничения на Луганщине на несколько километров и взяли под свой контроль Новоалександровку.
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