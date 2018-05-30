На Донбассе во время боев ранения получили четверо украинских защитников (видео)

Не прекращаются бои на Донецком направлении вблизи Авдеевки и Марьинки.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой и отмечается относительным уменьшением интенсивности боевых действий. Об этом говорится в сводке пресс-центра операции Объединенных сил.

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В пресс-центре отметили, что боевые действия продолжались в районе населенного пункта Новотошковское на Луганщине. На Горловском направлении - в районе населенных пунктов Зайцево, Южное. Не прекращаются бои на Донецком направлении вблизи Авдеевки и Марьинки, на Мариупольском направлении – в районе населенного пункта Широкино.

"Российско-оккупационные войска 36 раз прибегали к прицельному огню по нашим позициям, из них 9 раз применяли тяжелое вооружение. Подразделения Объединенных сил не позволяли противнику улучшить тактическое положение, вели активную оборону и давали адекватный ответ врагу", - говорится в сводке.

Там сообщили, что во время боевых действий четыре наших защитника получили ранения. Раненым оказана квалифицированная медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.

По данным разведки, трое оккупантов уничтожены и трое ранены.