Конфликт на Донбассе перешел в активную фазу - Волкер

Дипломат подчеркнул, что ответственность за это лежит на России, также как и ключи к завершению конфликта.

Ситуация на Донбассе в последнее время перешла в активную фазу - "горячую войну".

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Как сообщают "Крым.Реалии", об этом заявил специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер.

В частности, дипломат заявил, что ответственность за это лежит на России, также как и ключи к завершению конфликта.

Волкер также отметил сильные страдания мирного населения в зоне конфликта и обратил внимание на опасность того, что война на Донбассе сходит с первых полос мировой прессы.

"Это все еще очень горячая война. На прошлой неделе фактически был рекорд по количеству нарушений перемирия. По подсчетам ОБСЕ - семь тысяч за неделю, это довольно значительное количество", - сказал он.