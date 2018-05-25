Миротворцы ООН должны заменить российские войска на Донбассе - Волкер

Спецпредставитель США считает, что прогресс в урегулировании конфликта на востоке Украины зависит от президента РФ Владимира Путина.

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер подчеркивает, что миротворческие силы Организации Объединенных Наций должны заменить российские войска на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время телефонного пресс-брифинга для журналистов, организованного из Брюсселя.

"Я думаю, что самое важное сообщение для Путина - что европейцы хотят видеть мир в Украине, они хотят видеть, что территория Украины восстановлена, они хотят видеть внедрение Минских соглашений. И это все в руках России. Нам нужно, чтобы Россия воплотила это в жизнь", - сказал Волкер.

Он сказал, что решение об изменении поведения России зависит от Путина.

"И это важно для президента Путина тоже. Если он хочет восстановить прочные отношения с Европой, и если он хочет отмены санкций, введенных из-за боевых действий на востоке Украины, он должен действовать, чтобы урегулировать конфликт", - заявил Волкер.

При этом он подчеркнул, что в Европе наблюдается значительный уровень поддержки размещения миротворческих сил ООН под эгидой ООН. "И если президент Путин серьезно согласится на такую силу, не просто на защиту наблюдателей на линии разграничения, но на настоящую миротворческую силу - я думаю, что мы сможем увидеть определенный значительный прогресс. Я думаю, что это главное сообщение для президента Путина", - подчеркнул Волкер.

При этом он сказал, что не располагает никакой официальной информацией от Кремля о том, остается ли на посту представителя России по переговорам относительно Украины помощник президента России Владислав Сурков.

"Россия должна принять основополагающее решение, чтобы установить мир на востоке Украины. Забрать свои войска и позволить, чтобы миротворческая сила с мандатом ООН заменила их. Я думаю, это является лучшим ожиданием, которое есть. Поэтому мы будем делать все возможное, чтобы сохранять каналы и диалог открытым. Мы хотим это урегулировать ", - сказал Волкер.

Как сообщал УНИАН, на минувшей неделе Волкер подчеркнул, что Российская Федерация должна серьезно отнестись к предложениям США, Франции и Германии относительно размещения миротворческих сил Организации Объединенных Наций на Донбассе.

Он уточнил, что миротворческая миссия ООН должна обеспечить мир на Донбассе, обеспечить безопасность и создать условия, при которых Минские соглашения будут полностью реализованы.

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"Когда Россия будет готова разговаривать об этом - мы готовы будем встретиться, и эта встреча может быть с господином Сурковым, с которым я встречался много раз, или с тем, кого Россия назначит", - заявил спецпредставитель США и отметил, что "важно держать дверь открытой для урегулирования".

Также он напомнил о различиях в предложениях России и стран Запада относительно миротворческой миссии ООН на Донбассе.

"Российское предложение, сделанное в прошлом году в сентябре, очень отличается от того, что мы предложили. Предложение России о размещении миротворцев или сил защиты ООН только вдоль линии разграничения только разделит территорию", - заявил Волкер.

"Альтернатива, которую Соединенные Штаты, Франция и Германия предложили и сформулировали для России, заключается в том, чтобы миротворческая сила по мандату ООН была бы ответственной за безопасность на всей территории (Донбасса), и в том числе включала контроль над украинской стороной украинско-российской международно признанной границы", - подчеркнул Волкер.