Около Водяного боевики из ПТРК обстреляли позиции украинских военных, ранены двое бойцов

В частности, на Донецком направлении боевики из минометов и противотанкового ракетного комплекса обстреляли ряд позиций сил АТО.

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска осуществили 47 обстрелов позиций украинских защитников.

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Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. "На Луганском направлении, из запрещенной Минскими соглашениями 122-мм артиллерии противник вел огонь по нашим укреплениям вблизи Причепиловки, а из 82 мм минометов – в районе Новозвановки. Кроме этого, минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и зенитную установку агрессор применил по защитниках Новгородского, а стрелковое оружие – дважды по защитникам Станицы Луганской", - отметили в пресс-центре.

Также на Донецком направлении с 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли защитников Авдеевкии Шахты "Бутовка". "Кроме этого, из различных видов пехотного вооружения – гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия огонь велся по нашим опорным пунктам вблизи Водяного, Марьинки, Красногоровки, Павлополя, Опытного, Каменки, Широкиного, Песков, Невельского и Лебединского. Также в районе Водяного агрессор применил противотанковый ракетный комплекс", - сообщили в пресс-центре.

"В результате вражеских обстрелов один украинский воин получил ранения. Еще один наш военнослужащий – получил боевую травму. Пострадавших защитников доставили в лечебные учреждения, им оказана квалифицированная медицинская помощь", подытожили в пресс-центре.