Боевики сегодня 21 раз обстреляли укрепления ВСУ, пострадали пять украинских бойцов - штаб АТО

В результате вражеского огня трое военнослужащих получили ранения, двое получили боевые травмы.

В зоне проведения антитеррористической операции сегодня боевики 21 раз обстреляли укрепления Вооруженных сил Украины, пострадали пять украинских бойцов.

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00.

В частности, на Донецком направлении из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли защитников Авдеевки. Также минометы калибра 120 мм агрессор применил под Богдановкой и Новотроицким.

Кроме того, из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия боевики вели огонь по позициям Вооруженных сил Украины вблизи шахты «Бутовка», из гранатометов – недалеко от Талаковки, крупнокалиберных пулеметов - в районе Гнутово и Водяного, а стрелковое оружие применили по защитникам Широкино, Гнутово, Талаковки и Каменки. Недалеко от Марьинки огонь вел вражеский снайпер.

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На Луганском направлении из запрещенных 120 и 82-мм минометов агрессор обстрелял опорные пункты украинских бойцов вблизи Новотошковского. Также минометы калибра 120 мм противник применил под Троицким и Луганским.

Кроме того, из 82-мм минометов и гранатометов огонь велся по украинским укреплениям вблизи Причепиловки, из вооружения БМП – недалеко от Троицкого, а гранатометов - в районе Луганского.

«В результате вражеского огня трое украинских воинов получили ранения. Двое военнослужащих получили боевое травмирование. Они доставлены в лечебные учреждения и им оказана медицинская помощь», - отметили в штабе.

Как сообщал УНИАН, сегодня украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщила, что российско-оккупационные войска продолжают нарушать режим прекращения огня во время проведения ремонтно-восстановительных работ на Донецкой фильтровальной станции. В результате обстрелов было сорвано безопасное передвижение персонала к ДФС.