Ночью боевики полсотни раз стреляли из танков и минометов по позициям сил АТО

Также боевики выпустили более 80 мин из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

За первые 9 часов этих суток боевики осуществили почти 50 выстрелов из танков по позициям сил АТО на востоке Украины. Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк.

Читайте такжеВ столичном военном госпитале умер раненный в АТО десантник

«Всего с полуночи по состоянию на 9 часов утра сегодня, 21 апреля, боевики оккупационных администраций Российской Федерации уже осуществили по оборонным позициям наших защитников около 50 выстрелов из танков, выпустили более 80 мин из минометов калибров 120 мм и 82 мм», - заявил он.

При этом Гуцуляк не уточнил, есть ли погибшие и раненые в результате этих обстрелов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 апреля, в Донецкой области боевики обстреляли из танка позиции сил АТО неподалеку от Пищевика и Павлополя, из-за обстрела был приостановлен пропуск граждан через КПВВ «Гнутово», который расположен поблизости.

Обстрел продолжался около 40 минут. За это время танки противника осуществили почти 50 выстрелов.

Отмечается, что гражданских лиц, находившихся во время обстрела возле КПВВ, отвели в безопасные места, а по состоянию на 8.00 пропуск на КПВВ «Гнутово» было возобновлен.

Также во время этого обстрела боевики применили запрещенные минометы калибра 120 мм, выпустив почти 60 мин.

За минувшие сутки, 20 апреля, на Донбассе боевики 36 раз открывали огонь по опорным пунктам Вооруженных сил Украины, в результате обстрелов один украинский боец погиб, еще один ранен. Террористы продолжают применять вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.