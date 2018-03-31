"Пасхальное перемирие": боевики скрыто стягивают вооружение и технику - Минобороны

В районах населенных пунктов Чистякове, Александровка и Круглик СММ ОБСЕ подтверждено расположение 14 танков.

Боевики, используя режим "пасхального перемирия" продолжают скрытно сосредотачивать военную технику и вооружение.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк на пресс-брифинге.

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«Используя режим перемирия, боевики оккупационных войск продолжают скрытно сосредотачивать военную технику и вооружение. Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что в районах населенных пунктов Чистякове, Александровка и Круглик наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтвержден факт расположения 14 танков, а в районе населенного пункта Золотое – 9 единиц БМП-1», - сказал Гуцуляк.

Он добавил, что по результатам проведенной верификации мест отведенной техники наблюдатели миссии обнаружили отсутствие 18 танков, 9 минометов калибра 82 мм и 15 единиц противотанковых пушек МТ - 12.

По словам Гуцуляка, на Светлодарском направлении было зафиксировано перемещение техники боевиков к линии соприкосновения в количестве 14 БМП и 6 единиц тентовых грузовиков.

Как сообщал УНИАН, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о всеобъемлющеем, устойчивом и бессрочном прекращение огня с 30 марта 2018 года.

Однако в течение 30 марта российско-оккупационные войска 32 раза нарушили "пасхальное перемирие" на Донбассе.