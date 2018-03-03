СБУ обнаружила на Донбассе запрещенную противопехотную мину российского производства

Мину изъяли из подземного хранилища в Бахмутском районе Донецкой области.

Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины выявили в Донецкой области в районе проведения антитеррористической операции два тайника с оружием и боеприпасами, среди которых запрещенная противопехотная мина российского производства. Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.

Читайте такжеНа Донетчине нашли очередные доказательства причастности РФ к войне на Донбассе (фото)"Из подземного хранилища в Бахмутском районе оперативники спецслужбы изъяли противопехотную мину ПМН-2 и запал к ней, которая находится на вооружении военных РФ и запрещена международными законодательными актами", - сообщает СБУ.

Во втором тайнике, расположенном в Волновахском районе, правоохранители выявили более тысячи патронов калибра 5,45 мм и 19 гранат Ф-1 и РГД-5.

У жительницы этого же района сотрудники СБУ изъяли автомат Калашникова АКСУ-74 и 100 патронов к нему.

"В течение февраля текущего года в районе проведения АТО сотрудники СБУ из девяти выявленных схронов изъяли 5 единиц стрелкового оружия, почти 100 гранат, около 300 крупнокалиберных выстрелов, 88 осколочно-фугасных мин, противопехотную мину ПМН-2, 8 танковых выстрелов, более 3,5 тыс. патронов различного калибра и тротиловые шашки", - отметили в СБУ.

По признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 и ч. 1 ст. 413 Уголовного кодекса, зарегистрированы 19уголовных производств.