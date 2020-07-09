​​​​​​​Александр Алымов: В каждом регионе есть свой туристический магнит. Надеюсь, что люди сейчас поездят по стране и посмотрят

КомандаDeinde организовывает путешествия по Украине. Вырос ли спрос на ваши услуги на фоне «закрытых границ»?

Спрос плюс-минус такой же, как в прошлом году. Часть людей еще боится куда-то ездить, особенно, группами. Другая часть - не боится, но раньше бы поехали за границу, сейчас же поедут с нами. Это друг друга компенсирует.

Мы достаточно оперативно включились в работу, запустили туры, которые могли. Из-за сложившейся ситуации стало немного больше работы в плане менеджмента. Ведь мы стараемся делить людей на группы поменьше, по 20-30 человек. Соответственно, самих групп больше. Плюс, проверим температуру, выдадим маску, дезинфекторы, будем стараться не ходить по местам столпотворения.

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Какой у вас алгоритм действий, если у человека появится температура во время тура?

Такого опыта не было, все будет зависеть от ситуации. Естественно, будем против, чтобы человек с температурой или другими симптомами ехал в тур. Также ориентируемся на сознательность в условиях пандемии – нельзя подвергать опасности других.

До этого года и карантина множество украинцев стремились уехать в отпуск за границу. Почему путешествия по Украине недооценены нашими согражданами?

Я давно занимаюсь украинским туризмом и такого не чувствую. Но понимаю, что потенциально Украина может принимать намного больше туристов - как украинцев, так и иностранцев. Этого не происходит из-за объективно слабой инфраструктуры. Люди хотят комфортных условий проживания и внутренних активностей. А у нас все это в зародышевом состоянии, даже нет ни одного большого оператора экстремального туризма. Плюс логистический момент - где-то еще тяжело доехать.

Все упирается в инвестиции, которые не вкладывались по каким-то причинам в туристическую сферу Украины в больших объемах. Не желая жить задорого в плохой комнате с плохими кафе и ресторанами, человек выбирает для себя более оптимальный вариант отпуска, едет либо в Европу, либо еще куда-то.

Кстати, мне от многих доводилось слышать: «Я не готов тратить много на отпуск в Украине». Вредит ли такой подход развитию внутреннего туризма?

Думаю, не вредит. На мой взгляд, у нас действительно услуги должны быть дешевле. Ведь базово у нас дешевле продукты питания, рабочая сила и т.д. Опять-таки, делаем погрешность на качество услуг. Давайте быть откровенны, у нас не так много мест, где предоставляются услуги американского, европейского или даже турецкого, египетского уровня. Когда будут услуги высокого уровня, и люди это ощутят, скорее всего, они будут готовы платить, как в Европе. Например, в Полтавской области есть отель Верхолы с вполне европейскими ценами и, при этом, загруженностью в любое время года.

Много говорят о том, что бум внутреннего туризма обернулся ростом цен в отелях и базах отдыха. Вы это замечаете?

Все зависит от спроса и предложений в регионе. К сожалению, немного вариантов, куда поехать отдохнуть на море. Особенно, если ожидаешь комфортных условий. Соответственно, есть повышенный спрос на места, где условия есть. И логично, что предприниматели повышают цены. Если говорить о западной Украине, то там много маленьких частных отелей. Насколько знаю, там цены не особо повысились.

В этом году возросло общественное внимание к примечательным местам в Херсонской области (Аскания Нова, Олешковские пески). Как туда проще добраться?

Глобально ничего не поменялось. Конечно, можно поехать с тур-группой. Мы организовываем трансфер, проживание, всю программу, активности. Второй вариант - на своем транспорте. Третий вариант – поезд. Насколько я знаю, поезда на юг Украины ходят. Плюс, есть автобусные перевозки. Кстати, на днях была новость, что автобусный оператор FlixBus запустил внутренние рейсы в Украине. Но не знаю, какой их статус на сегодня.

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Куда ехать в отпуск семьям с маленькими детьми, чтобы уединиться и отдохнуть душой и телом?

Я в этом не эксперт, ведь у нас все-таки другой формат туров. Но свое мнение выскажу. В любом случае, с детьми лучше ехать туда, где хорошие условия. Если на море, то это отели в Затоке, Каролино-Бугаз, Одессе. Наверное, еще есть избранные отели в Херсонской и Николаевской области.

Второй вариант – это западная Украина, Хмельницкая, Львовская, Закарпатская область, в зависимости от предпочтений семьи. Там масса комфортных вариантов - Буковель, Яремче, Славское, Пилипец, Рахов, Черновцы, Каменец-Подольский, много всего интересного вокруг Львова. Можно выбраться на недельку и пойти в горы, покупаться в речке, посмотреть достопримечательности.

Куда лучше ехать тусовщикам, помимо Одессы и Львова?

Сложно сказать, конечно. Если потусоваться в клубы и бары, то частично это есть в Буковели. Хотя зимой более развито. Вообще, в рамках карантина посещать клубы не совсем правильно. Мне кажется, что в этом году лучше устраивать себе другой тип отдыха. Ну, или всегда можно поехать в Одессу или Львов. Киев – тоже прекрасное место для уикенда.

Куда поехать паре, где один любит море, а другой – горы? Посоветуйте компромиссный вариант для отпуска.

Чтобы горы и море? Не помню в Украине другого места, кроме Крыма. В Николаевской области у моря есть какие-то возвышенности, но горами их не назовешь. Но есть много других интересных природных зон. Опять-таки в Херсонской области есть Олешковские пески, Аскания Нова, очень интересное место — Розовые озера, Кинбурнская коса.

В каждом регионе можно найти что-то интересное?

Думаю, да. Конечно, смотря, что ищем. Океана у нас нет, как и громадных каньонов. Хотя, тот же Букский каньон - очень классное место. Я уверен, что в каждом регионе есть свой туристический магнит. Будь-то заповедник, горы, красивые озера или города. Та же Полтава, Чернигов, Черновцы, Винница, куда можно ездить на уикенды и проводить классно время.

Надеюсь, что люди сейчас поездят по стране, посмотрят, появятся новые инвесторы, а значит, новые полноценные курорты. У нас ведь очень много всего. В той же западной Украине можно увидеть массу интересных вещей - как сыр варят, какие-то местные обычаи. Люди там очень доброжелательные. Но, кстати, они редко ездят на юг Украины. Это как-то не принято. Также люди с восточной Украины или условного Днепра редко ездят в западную часть страны. Ведь переезды сложные, ехать нужно через Киев по не самым лучшим дорогам, чуть ли не сутки быть в пути.

Когда будет инфраструктура и больше предложений качественного отдыха, отелей типа resort (курорт в буквальном переводе, - УНИАН), когда будет легко добраться на отдых самолетом, поездом, на машине - все поедут.

Какие невероятные места в Украине, на ваш взгляд, недооценены путешественниками?

Сейчас стартовал масштабный проект Государственного агентства развития туризма #МандруйУкраїною. По тегу в соцсетях можно посмотреть много вдохновляющих мест - просто выбираешь что-то и едешь.

Лично мое мнение: очень недооценена Бакота. О ней мало кто знает и мало кто там был, а это шикарное место. Там прямо вау! Опять-таки, там нет хорошей инфраструктуры, всего несколько отелей. Но место очень красивое с интересной и драматичной историей. Рядом Каменец-Подольский, Хотин, Черновцы…

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Тот же остров Джарылгач, Кинбурнская коса, где вообще дельфины плавают. В районе Рахова - суперкрасивые горы. Если ехать в сторону Солотвино, увидите много интересных немноголюдных мест. Нужно просто ехать и изучать, гулять и смотреть. Я так и делаю.

Как организовать путешествие по родному городу, если не светит длительный отпуск?

Предложений активностей очень много на любой вкус, было бы желание. Например, мы тоже делаем туры по Киеву (бар-туры, туры на яхтах, экскурсии по муралам), хотя точно не самые большие по локальному городскому туризму. Есть прекрасный «Интересный Киев» и другие операторы, которые занимаются экскурсиями, турами, сплавами, байдарками.

Но это нам в Киеве повезло, а если говорить, например, о Житомире?

Наверное, каждый город нужно рассматривать в отдельности. Но у всех - сто процентов - есть вокруг какие-то интересные природные места. Можно сходить в лес, сходить на сплав по реке, заняться кайтсерфингом. Например, в Геническе есть прекрасная школа кайта. Это отличная возможность поучиться покататься на кайте либо на вейксерфе, вейкборде. В Киеве такие возможности тоже есть, но это же можно сделать на любом водоеме, была бы лодка и серф.

Ирина Шевченко