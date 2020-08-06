Анталья. Отдых, который нас ждет вопреки эпидемии

Турция уже десятилетиями является сверхпопулярным направлением для украинских туристов. Легендарный формат олл-инклюзив (и его старший брат, ультра-оллинклюзив) идеально подошел уставшим от стресса и круглогодичной рутины отдыхающим, став синонимом расслабленного, безмятежного и пассивного отдыха.

Южный сосед первым в мире открыл свои аэропорты для гостей из Украины текущим летом, при чем, правительства стран договорились об отсутствии необходимости для путешествующих между странами проходить обязательную 14-дневную изоляцию или сдавать анализы на коронавирус, что существенно упростило выбор направления «куда податься» измученным сидением в квартире в течение целой весны украинцам.

О том, какие беспрецедентные меры безопасности при этом внедрила Турция, УНИАН уже писал – проинспектировав аэропорты, музеи, транспорт и отели в районе Даламана.

Однако Турция, как известно, страна большая, омываемая четырьмя морями – и ее гигантское морское побережье богато разнообразным и курортами с разной природой и даже климатом. Поэтому, мы охотно откликнулись на предложение турецкой стороны посетить самый популярный у украинцев тамошний туристический регион – Анталью.

Здоровому телу – здоровый мониторинг

Поселились мы в городке Белек, на роскошной «базе отдыха» Rixos. Гигантский и роскошный отель – Rixos Premium Belek – не прекращал своей деятельности в этом году и не закрывался на карантин ни одного дня! Именно здесь изобрели протоколы размещения гостей во время пандемии, которые проверило, а затем – одобрило и внедрило на территории всей страны Министерство здравоохранения Турции.

«На момент объявления глобальной пандемии у нас проживали несколько десятков гостей. И они обратились к администрации гостиницы с просьбой: оставьте нам повара, парочку официантов – и мы, все здоровые люди, пересидим карантин у вас, так как не хотим рисковать и куда-то лететь», - вспоминает пиар-директор сети отелей Rixos Эюп Каплан. – «И мы, проконсультировавшись с врачами, сами разработали тогда протокол безопасности для наших отдыхающих, чтобы минимизировать риски возможного заражения между ними. В первую очередь, это были: социальная дистанция, дезинфекция номеров, посуды и столовых приборов, регулярное измерение температуры тела гостей. Также мы приготовили для всех бесплатные одноразовые маски».

После получения одобрения турецкого Минздрава, Rixos существенно модернизировал систему противодействия covid-19. В частности, отель оснастили множеством видеокамер, распознающих температуру гостей, а также – их лица. Таким образом, если за время отдыха у туриста наблюдается тенденция к росту температуры, система видеонаблюдения сообщает об этом работникам отеля. Далее такого гостя осматривает дежурящий в отеле доктор. На случай, если у кого-то из гостей внезапно проявятся симптомы коронавирусной болезни, зарезервированы отдельные номера – туда специально экипированный и обученный персонал переместит этих отдыхающих до приезда бригады медиков, которые определят, требуется ли дополнительное обследование или лечение конкретным туристам. Кроме того, как рассказывает Каплан, «есть еще кое-какие штучки».

За время отдыха, к слову, нашей небольшой группе журналистов из Украины даже довелось случайно протестировать эту систему контроля за здоровьем гостей – однажды, по возвращению с пляжа, система безопасности сработала на ком-то из нас: скрытая камера температурного мониторинга выявила превышение температуры у одного из коллег. Персонал отеля попросил всех задержаться в прохладном кондиционируемом фойе у входа минутку (остыть), а затем повторно пройти по короткому маршруту от входной двери к скрининговой камере. К счастью, все оказалось в порядке.

Долгая дорога от бара к пляжу

Сам по себе Rixos Premium Belek расположенный на 40 гектарах с частным пляжем длиной 700 метров и огромным дендропарком, поразил размахом и роскошью. Особенность всей сети – внушительная площадь номеров (как правило, с балконами) и огромное количество электрических розеток в них (что исключает конкуренцию обитателей номера в непростом деле подзарядки многочисленных девайсов, без которых сейчас сложно представить жизнь).

…Даже с учетом того, что в условиях карантинных ограничений не все из 7 ресторанов и 8 баров гостиницы были доступны, круглосуточный бар внутри основного корпуса и огромный бар-клуб по дороге на пляж являются весьма существенным препятствием на пути к морю. Льющиеся ручьями французские коньяки, шотландские виски и сверкающие на солнышке в огромных кулерах со льдом бутылки шампанского, коварные бармены, ловко миксующие вкуснейшие коктейли – все эти опасности подстерегают отдыхающего на всей протяженности маршрута от дверей номера к морю. Добавьте сюда раскладки со свежими фруктами и мороженым – и вы поймете, что добраться до воды из ласковых объятий пятизвездочного сервиса не так-то просто. Это под силу лишь людям, обладающим железной силой воли – только они могут попасть на морской берег или удобный для прыжков в воду пирс (если не свернут в спортзал или спа).

Тех, кто все же смог добраться до большой воды, ждет удивительно теплое море – начиная с середины лета, вода в Средиземном у турецких берегов – как парное молоко. В нем можно плескаться буквально бесконечно, а, если это занятие наскучит, и содержание алкоголя позволит – стоит развлечь себя прогулкой по морю на гидроцикле или переместится к более прохладному бассейну.

Коктейль со звездой

В Rixos Premium Belek находится, помимо прочего, «отель в отеле» - часть территории гостиницы занимает Rixos Club Prive – особо роскошная зона отдыха, где номера представляют собой отдельные частные бунгало с индивидуальными бассейнами (есть и общий – только для обитателей Club Prive), с отдельной частью пляжа, своими барами и ресторанами.

В таком эксклюзивном формате предпочитают отдыхать богачи и знаменитости, одну из которых мы, посещая Club Prive с короткой экскурсией, там и встретили – легенду украинской поп-музыки… Ирину Билык, которую сопровождал модный писатель Николас Димитров.

Воспользовавшись случаем, мы выпили по коктейлю с отечественной звездой, заодно обсудив с Димитровым его свежий роман «Дилер реальности», и, в итоге, так подружились, что даже спели хором несколько песен из репертуара Ирины Николаевны.

Работники бара, щедро подливая в рюмки текилу, признались, что украинские артисты – частные гости их райского уголка – дескать, любят поработать над ассортиментом их бара и Потап с N.K.

В общем, если вы давно хотели пообщаться с какой-нибудь нашей звездой – вы знаете, где их искать.

Детское царство

В 20 минутах езды от Rixos Premium Belek находится еще одно особенное место Антальи – огромный развлекательный комплекс Land of Legends. Это – настоящий рай для детей, огромное королевство детских развлечений и удовольствий. Эдакий турецкий Диснейленд, только еще больше и масштабнее. В принципе, отдыхающие в Rixos’е имеют возможность бесплатно посещать Land of Legends со своими детьми – однако, мы даже решили поселиться в находящемся на общей с парком развлечений территории отеле Kingdom на пару ночей, чтоб получше изучить построенную специально для малышей инфраструктуру.

LoL – это гигантский торгово-развлекательный комплекс, где семьи с детьми ждут многочисленные бассейны, аттракционы, бутики, кафе, бары и гостиница, раскинувшиеся на общей площади под сотню гектаров.

Здесь есть все – американские горки, огромный водный стадион с выступлениями дрессированных дельфинов, тюленей и белуг, множество различных каруселей и прочих аттракционов для разных возрастов с разной степенью выделяющегося в кровь адреналина при их посещении и целый комплекс бассейнов, один из которых имитирует реку с порогами, а в другом – искусственные морские волны.

Из новинок этого года – домик Медведя из мультсериала «Маша и Медведь» и целая зона парка, посвященная Маше.

Чтобы взрослым не было скучно проводить время в этом детском раю, на его территории предусмотрительно раскинулись многочисленные бары, киоски с пивом и рестораны. А в зоне водных развлечений в летнюю жару особенной популярностью пользуется Бассейн Бесконечности – со стеклянным бортом, наполненный охлажденной морской водой.

Не меньше всего этого царства развлечений, неги и разнообразия впечатляет и построенный специально для детей и их родителей (именно в таком порядке) отель Kingdom. Номера раскрашены и декорированы самым сказочным образом (с применением гипоаллергенных материалов), в каждом есть PlayStation4 и даже настенный экран с проектором, а в минибарах нет алкоголя.

В ванной комнате для детей предусмотрены специальные выдвижные ступеньки под умывальниками – чтоб малыши чувствовали себя большими и не испытывали дискомфорта, чистя зубы.

Телевизоры в номерах имеют особый режим двойного экрана – воспользовавшись специальными очками (вроде тех, что дают в 3D-кинотеатрах), два разных зрителя могут видеть разное изображение на экране – например, пока дети смотрят мультики, папа может погрузит ь ся в футбол. Разные звуковые дорожки при этом транслируются на разные пары наушников.

Фойе отеля представляет собой вообще огромную игровую зону – с многочисленными игровыми автоматами, столами для аэрохоккея и даже экраном с диагональю в дюжину метров для видеоигр!

День развлечений и приключений в Land of Legends и Kingdom завершается настоящей сказкой: разработанное режиссерами цирка Дю Солей и Селин Дион шоу с многочисленными актерами, канатоходцами, танцующими фонтанами, огнем, лазерными лучами и мыльными пузырями, действо разворачивается на искусственном водоеме, отделяющим отель Kingdom от парка развлечений. При этом, чтобы увидеть все шоу от начала до конца, зрителям придется побегать с полкилометра – водоем, на котором оно демонстрируется, поистине гигантский.

Там, где нас ждут

Это уже не первая (и, надеемся, не последняя) в этом году поездка УНИАН в Турцию. Каждый раз, возвращаясь с коллегами из очередного пресс-тура, мы обсуждаем одно и то же: нет смысла, путем различных ухищрений, стремиться туда, где не хотят принимать туристов. Ехать нужно туда, где нас ждут, тем более, в мире с каждой неделей расширяется список стран, готовых принимать украинцев безо всяких изоляций и прочих дополнительных условий. И в этих странах хозяева делают все возможные, чтобы их гости находились в лучших условиях противоэпидемиологической безопасности, чем даже у себя на Родине. Турция – превосходная и сравнительно недорогая, а также – легко достижимая альтернатива черноморским и азовским украинским курортам, где и с соблюдением правил коллективной безопасности, и с общими санитарными условиями все намного хуже, чем в двух с небольшим часах лету на юг.

Турция ждет. И в этом году это особенно ценно.

Михаил Ганницкий, фото автора