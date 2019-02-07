День святого Валентина: где провести 14 февраля в Киеве

УНИАН собрал несколько вариантов свиданий на День святого Валентина в Киеве.

День святого Валентина — любимый праздник всех влюбленных. Некоторые считают, что День святого Валентина был придуман хитрыми маркетологами, другие вдохновляются сердечками и романтикой, чтобы лишний раз напомнить своим половинкам, что их любят. В любом случае День святого Валентина — это еще один повод провести вместе время.

УНИАН подготовил обзор самых романтических мест, прогуливаясь которыми можно не беспокоиться о том, где же провести романтический ужин и поздравить с днем влюбленных свою вторую половинку.

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Куда пойти в Киеве на День святого Валентина 2019: театры

Романтические свидания в театре сегодня снова обретают былую популярность. Приглушенный свет, великолепная игра актеров и вы, вдвоем.

Асексуалы: Дикий театр

Спектакль о мире, где не верят в любовь.

Где: Васильковская, 1

О чем: представьте себе мир, в котором исчезла любовь и (о боже) секс. Просто их нет и все.

Мир больше не разделен на женщин и мужчин, детей можно как кофе заказать в автомате, а взгляд в глаза более 3 секунд считается грубостью. Pornhub теперь делает обзоры плетеных корзин, а Тиндер продал свой сервер органической пище. Здесь на уроках древней истории показывают фаллоимитатор как уцелевшую память о старом, примитивном мире.

Именно здесь однажды Санди знакомится с Бенто, одним из самых успешных учеников курса "Половой истории человечества".

Почем: 150-400 гривен.

Идти если: вы оба очень любите антиутопии.

Обещать — не значит жениться

Не рекомендуется к просмотру тем, кто решился пойти под венец в ближайшее время.

Где: Архитектора Городецкого, 1-3/11.

О чем: история людей, которые делают главный выбор в своей жизни. "Давай поженимся" — слова, которые вызывают ужас у холостяков и восторг у холостячек. Все они мечтают об одном — быть счастливыми. Но одному это легко сделать добровольно, а перед другим встает дилемма — остаться одиноким или, рискнув, стать близким человеком для кого-то. Но кто сказал, что жизнь в браке — сплошное наслаждение? В браке есть и плюсы и минусы. С другой стороны, браки заключаются на небесах и от судьбы никуда не уйдешь.

Пусть амуры все сделают сами — они профессионалы.

Откровенные разговоры, пикантные желания, нереализованные мечты и привкус надежды.

Почем: от 130 гривен.

Идти если: вам постоянно докучают вопросами "когда же вы уже поженитесь?".

Куда пойти в Киеве на День святого Валентина: концерты

Зарядиться эмоциями от танцевальных хитов, много целоваться и валиться с ног по приходу домой. Для самых тусовочных парочек!

Years & Years в Киеве

Где: StereoPlaza.

Что за группа: Years & Years — британское трио из Лондона, выступающее в стиле электроник. С выступлением Years & Years приезжают впервые. Тем не менее, популярность коллектива позволяет занять сразу одну из самых больших концертных площадок столицы – клуб Stereo Plaza, который в прекрасный вечер 14 февраля будет до отказа заполнен парочками, поклонниками и просто меломанами, влюбленных в музыку.

Почем: от 990 гривен.

Идти если: вам нравится данс-поп (жанр, ну!).

VACUUM в Киеве

Где: CARIBBEAN club.

Что за группа: легенды 90-ых. VACUUM ворвались на межконтинентальную музыкальную арену как эпатажное синти-поп трио из ангелоподобного Маттиаса Линдблума, экстравагантного Александра Барда и кибер-женщины Марины Шипченко.

Сегодня VACUUM —это творческая коллаборация артиста и музыкального продюсера Маттиаса и композитора Андреса Вальбека. В репертуаре завораживающие лиричные песни.

Почем: от 490 гривен.

Идти если: в 90-ых вы уже умели разговаривать.

Ночь PRITYAZHENIE

Арт- команда заведения приготовила действительно зажигательную и интересную программу на всю ночь. Все желающие смогут водоль натанцеваться под ритмы от DJ NANA и группы KADNAY, а также кавер-группы HEATWEAWERS, DJ Lex и DJ Pashkoff. Кроме этог, зрителей ждет эксклюзивный илюзион и захватывающее акробатическое шоу.

Где: Pochayna Event Hall, проспект Степана Бандеры, 23

Когда: 15 февраля в 21:00

Цена: от 400 до 4000 гривень

Куда пойти в Киеве на День святого Валентина: романтический ужин

Valentine's Day in Tequila House

Где: Tequila House.

Что будет: приглашаем отпраздновать День Влюбленных в лучшем мексиканском ресторане Киева!

В самый романтичный мексиканский вечер в Tequila House вас ждет:

Welcome drink — текила от партнера El Jimador

Живая романтическая музыка от группы Lost'N'Found.

Крутые снимки от лучшего фотографа в Киеве

Конкурсы и подарки.

Специальное меню от Шефа на двоих.

TM El Jimador – официальный спонсор мероприятия.

Почем: бронируй стол.

Идти если: романтический ужин — ваш вариант.

Романтическая прогулка по Киеву в День всех влюбленных

Ботсад им. Гришко

14 февраля в ботаническом саду ничего не цветет, судя по календарю цветения, но на территории есть оранжерейный комплекс, где растут настоящие бананы, кактусы, невероятно красивые цветы и другие растения из тропиков и субтропиков.

Мост влюбленных

Чертов мост, поцелуйный мост, мост влюбленных, парковый мост и малый мост Патона — наверное ни у одного моста нет стольких названий, как у этого моста, который, как говорят, соединяет сердца влюбленных навсегда.

Пейзажная аллея

Пейзажка это то место, где дети чувствуют себя в своей тарелке, взрослые еле-еле сдерживают себя от того, чтобы не упасть в детство, а прогуляться парню и девушке будет просто приятно и интересно.

Интерактивный музей

Этот музей популярной науки и техники, который также ещё называется Экспериментаниумом, наверное самое необычное культурно-развлекательное заведение в Киеве в котором вы отлично проведете время — уж поверьте!

Печерский ландшафтный парк

Один из лучших парков Киева со смотровыми площадками и видом на левый берег города. В дополнение к обычной прогулке, вы можете подняться на обзорную площадку на Родину-Мать, посетить парк Славы и Киево-Печерскую Лавру — это все находится рядом.

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Памятник пирожному

С каждым годом, даже месяцем, Киев превращается в город интересных, необычных и красивых памятников, которые создают скульпторы и дизайнеры уже нашего времени. Хорошо что от памятника пирожному нельзя потолстеть, иначе бы ваша девушка отказалась бы к нему даже близко подойти!

Кокоревская беседка

Большинство жителей Киева не знают где находится Кокоревская беседка и это неудивительно, ведь их на самом деле — две. Одна находится на Андреевском спуске, а вторая — на Владимирской горке и с них открываются потрясающие панорамные виды!

День влюбленных на Певческом поле

На территории Печерского ландшафтного парка появятся около 30 тематических локаций. Также там можно будет увидеть масштабные световые инсталляции. Они будут символизировать древние народные сказки и легенды Китая. Сады панд и фламинго, карета Золушки, лес с оленями и большое количество других красочных композиций. Изюминкой фестиваля станет 40-метровый дракон.

Где: Певческое поле, улица Лаврская, 33

Когда: с 14 февраля по 31 марта

Цена: от 120 гривень

14 февраля под звездным небом планетария

«Как Земля не может существовать без Солнца, так человек не может существовать без любви,» — вот что говорят сотрудники Киевского Планетария. Поэтому художественно-музыкальный проект ARTSрасе дарит всем влюбленным эксклюзивную шоу-программу, где лучшие мелодии и песни о любви дополнят невероятно увлекательное путешествие в мир загадочных созвездий Вселенной. А еще обещают поить шампанским, дарить подарки и разыгрывать призы. И — что так важно в последнее время — ясное, безоблачное небо над головой.

Где: Киевский планетарий, улица Большая Васильковская, 57/3

Когда: 14 февраля в 19:30

Цена: от 350 до 600 гривень

День Валентина в кино

100 минут любви. Лучшие короткометражные фильмы

«100 минут любви» — это трогательные, добрые и смешные истории о чувстве, которое все мечтают найти, но оно приходит не к каждому. Фильмы, получившие награды Международного кинофестиваля стоят того, чтобы насладиться ими на праздники. Особенно, если они такие светлые и лирические. В программе вечера несколько картин:

Любите!

Любовная

Бог есть любовь

Бумажный роман

Отель Шевалье

97%

Секс на крыше

Капля крови

Ответы

Одинокая планета

Где: Дом Кино, улица Саксаганского, 6

Когда: 14 февраля в 19:30 и 21:30

Цена: от 90 гривень

В любой непонятной ситуации — оставайтесь дома! Закажите вкусной еды, посмотрите хорошую романтическую комедию и больше обнимайтесь. Любите друг друга!

С Днем святого Валентина: видео

Ранее УНИАН рассказывал о том, что подарить девушке или жене на 14 февраля. А так же назвал лучшие идеи для подарка парню.