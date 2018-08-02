Планы на выходные 4-5 августа: вечера джаза, ночная киноклассика и фестивали от Мариуполя до Луцка

Летний сезон джаза в Мыстецком арсенале (3 и 5 августа, Киев)

На вечер пятницы, 3 августа, запланирован очередной концерт в рамках Arsenal Jazz – серии музыкальных джаз-вечером на живописной летней площадке столичного культурно-художественного комплекса Мыстецький арсенал по улице Лаврска,я 12.

В этот вечер на сцену поднимется легенда украинского джаза Алексей Коган и его Jazz in Kiev Band в сопровождении очаровательной джазовой вокалистки Laura Marti. Гостям обещают приятный вечер, посвященный свободе и безграничной импровизации, где классический джаз мастерски объединен с горячими ритмами Латинской Америки, нотками фанка и соула с проникновенным вокалом.

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Для тех же, кому одного вечера джаза окажется мало, можно продолжить погружение в его атмосферу в воскресенье, 5 августа. Там на летнюю сцену Мыстецкого арсенала поднимется гостья из Великобритании Зои Гилби в сопровождении украинских музыкантов. Вобрав в себя лучшее от Pink Floyd, Кейт Буш, Шейлы Джордан и Джонни Митчелл, эта молодая вокалистка демонстрирует свой собственный уникальный джазовый стиль, полный разнообразия и приятных неожиданностей.

Стоимость билетов от 350 грн. Начало в 20:00. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Шоу комедийной импровизации (3 августа, Киев)

Также вечер пятницы в Киеве можно начать с комедийного шоу Improv Show, проведение которого на этот раз запланировано в столичном пабе Golden Gate Pub на улице Золотоворотской, 15.

Посетителям шоу обещают откровенную саркастическую историю жизни, которую точно не покажут на ТВ. Организаторы подчеркивают, что импровизация не только рассказывает, но и показывает смешные истории.

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Шутки в рамках Improv Show создаются за несколько мгновений, без сценария и заготовок, поэтому зритель получит возможность самому задать актерам тему, кого, где и как сыграть.

Стоимость билетов от 120 грн. Начало в 19:00. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Вий 2.0 в Диком театре (3 августа, Киев)

Если же у вас есть желание приобщиться к современному театральному искусству, то в эту пятницу, на Сцене №6 по улице Васильковская, 1, независимый украинский Дикий театр устраивает очередной показ своего остросюжетного мистического спектакля для взрослых Вий 2.0. Как не трудно догадаться по названию спектакля, в его основу лег классический сюжет о существе из восточнославянской мифологии - Вие, убивающем взглядом.

Однако в трактовке Дикого театра события одноименного произведения Николая Гоголя перенесены в наши дни. По сюжету, двое французов приезжают в украинское село по приглашению подруги из Facebook Оксаны, у которой, как оказывается, на следующий день запланирована свадьба. Дальше герои попадают в череду безумных приключений с самогоном, украинскими свадебными традициями, гаданиями, на фоне которых встреча с Вием – это не самое страшное, что может здесь произойти. При этом авторы спектакля предупреждают, что он содержит нецензурную речь, сцены насилия и курения.

Над спектаклем работали хорошо известные по деятельности театра автор Наталья Ворожбит и режиссер Максим Голенко. Спектакль Вий 2.0. участвовал в ряде театральных фестивалей, в том числе международных, а также получил ряд театральных наград.

Стоимость билетов от 100 грн. Начало в 20:00. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Матч «Динамо» - «Шахтер» (3 августа, Киев)

Для любителей футбола на вечер пятницы также припасено кое-что интересное. Ведь на столичном НСК «Олимпийский» состоится главный матч третьего тура и вообще первой части очередного сезона украинской футбольной Премьер-лиги между извечными соперниками, грандами украинского футбола - киевским «Динамо» и донецким «Шахтером».

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Учитывая принципиальный характер противостояния, болельщиков наверняка ждет яркий матч, который способен заинтересовать не только фанатов участвующих клубов, но и в принципе ценителей хорошего украинского футбола.

Стоимость билетов на матч от 50 грн. Начало в 19:00. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Ulichnaya Eda: 5 years, 5 senses (3-5 августа, Киев)

С 3 по 5 августа на территории Арт-завода «Платформа» (улица Беломорская, 1а) свой пятилетний юбилей будет отмечать проект «Уличная еда», созданный в свое время с целью популяризации качественной уличной еды и воспитания в обществе культуры потребления.

По случаю своего первого юбилея проект решил устроить большую вечеринку, собрав на ней своих любимых резидентов, вспомнив, с чего все начиналось, а также анонсировав планы на будущее.

В программе трехдневного фестиваля помимо, собственно, еды и напитков на любой вкус, гостям обещают: пляж, бассейн и горки; музыкальные сцены; кинотеатр; 45 тысяч кв. м зеленой территории open air для релакса на пуфах и шезлонгах или танцев до утра; большую игровую зону для детей и родителей; бьюти-зону для эффектных укладок и мейков; фуд-шоу; рынок украинских фермеров и крафтовых производителей Local Food Market; продажу сувениров.

Из еды же на празднике Ulichnaya Eda: 5 years, 5 senses гостям обещают представить блюда от полюбившихся за 5 лет и новых участников: сладкие и соленые вафли, сморреброды, лобстеры, хумус, буррито, тако, утка по-пекински и много другое.

Также в рамках фестиваля в субботу, 4 августа, впервые пройдет чемпионат Ukrainian Bodypainting Award, где художники со всего мира раскроют правду о пяти чувствах. Организаторы соревнований из Австрии обещают посетителям красочные эмоции, оригинальные фотографии и яркие шоу.

Стоимость входного билета на один день 75 грн при покупке онлайн, на входе – 100 грн. Начало 3 августа в 18:00, 4 и 5 августа – с 11:00. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Классика на крыше ЦУМ (4 августа, Киев)

Вечер субботы можно провести романтично на крыша столичного ЦУМа по улице Крещатик, 38 под легкие звуки летней классической музыки, которая наверняка позволит киевлянам и гостям города позабыть обо всем и сполна насладиться волшебными мгновениями.

Гостям мероприятия обещают представить отрывки из произведений таких выдающихся классиков, как Моцарт, Бах, Штраус, Чайковский и других в исполнении оркестра Виртуозы Киева, и все это на фоне невероятного заката.

Стоимость билетов на концерт от 450 грн. Начало в 19:00. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Ночь кино Стенли Кубрика (4 августа, Киев)

В ночь с субботы на воскресенье в столичном кинотеатре «Кинопанорама» по улице Шота Руставели, 19 пройдет ночь кино Стенли Кубрика, в рамках которого зрителям покажут три фильма культового американского режиссера.

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Первым гостям покажут фантастический фильм «2001: Космическая Одиссея», снятый режиссером еще в 1968 году. Картина, созданная по рассказу Артура Кларка «Часовой», рассказывает о серии встреч людей с таинственными черными монолитами, воздействующими на ход человеческой эволюции. В свое время фильм получил престижные кинопремии BAFTA и Оскар, а также стал новой вехой в развитии кинофантастики и мирового кинематографа в целом. Позже, по версии Американского института кино от 2008 года, этот фильм был назван лучшим научно-фантастическим фильмом в истории Голливуда, а по версии международных кинокритиков — и во всей истории мирового кино.

Следом за ним, в 1:30 покажут исторический фильм «Спартак» 1960 года выпуска с такими легендами мирового кино, как Кирк Дуглас, Лоуренс Оливье, Джин Симмонс и Тони Кертис в главных ролях. Картина стала первым высокобюджетным цветным фильмом Кубрика, сделавшим тогда еще молодому режиссеру имя. Сюжет фильма рассказывает о восстании под предводительством раба-гладиатора Спартака, бросившем вызов власти Рима в лице консула Марка Лициния Красса. Фильм получил несколько премий Оскар и Золотой глобус.

Завершает программу нуарный триллер «Поцелуй убийцы», вышедший на экраны в 1955 году. За этот классический фильм-нуар Стэнли Кубрик получил награду как лучший режиссер на международном кинофестивале в Локарно в 1959 году.

Стоимость показа за три фильма 120 грн. Начало мероприятия в 22:30. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Премьера музыкального проекта Monoconda (4 августа, Киев)

Также в ночь с 4 на 5 августа на столичном ЮБК на Трухановом острове состоится большая летняя вечеринка от Comma, в рамках которой на 1:00 запланирована премьера мощного музыкального проекта Monoconda.

Monoconda (Live) - это изобретательная и непредсказуемая электроника от Александра Филоненко, известного украинской публике по таким проектам, как Aero Benin, Борис Фен и Tape Flakes. Первое видео проекта вышло 1 августа, а 4 августа Monoconda впервые сыграет для публики полноформатный часовой лайв. Следующее его выступление, к слову, состоится на Brave! Factory Festival – одном из самых ярких фестивалей музыкального лета 2018 года.

Кроме этого, гостей вечеринки на ЮБК традиционно ждет долгая ночь танцев до утра под треки от Nil Tarasov, Sergey Cane, Alexey Marinich и Eu Galaxy.

Вход на вечеринку 100 грн. Начало запланировано на 22:00 и до утра. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Драм-н-бэйс вечеринка Richka x LTJ Bukem (4 августа, Киев)

В ночь с 4 на 5 августа известный украинский ди-джей в жанре drum-n-bass Анатолий Топольский (так же известный как Dj Tapolsky) устраивает тематическую вечеринку в столичном Zenit Arena Club по улице Трухановская, 5 на одноименном острове.

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У поклонников этого драйвового направления электронной музыки появится возможность оторваться под любимую музыку до утра на берегу реки. Атмосферу здесь, помимо самого Dj Tapolsky, будут также задавать его коллеги по цеху VovKING, Lime Kid, X-Gun, Pan4ez и Doc. Ну, а главным гостем мероприятия станет известный британский ди-джей и музыкальный продюсер LTJ Bukem.

Стоимость билетов предварительно 300 грн, в день вечеринки 400 грн. Участникам АТО вход свободный. Начало в 22:00 и до утра. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Сплав на каяках по Днепру (5 августа, Киев)

Воскресенье можно посвятить активному отдыху, например, групповому сплаву на каяках по реке Днепр, рассчитанному, в том числе, и на начинающих.

Участникам сплава предлагают маршрут вдоль Регионального ландшафтного парка «Днепровские острова», состоящего из 34 островов на реке Днепр в Киеве. Парк расположен на территории пяти районов столицыː Деснянского (острова Муромец, Лопуховатый, Собачий), Днепровского (острова Венецианский, Долобецкий), Голосеевского (острова Большой, Казачий, Ольгин, Жуков (частично), Дикий, Лысуха), Печерского (остров Малый и несколько безымянных) и Оболонского (остров Оболонский).

Проходя по маршруту, можно будет насладиться известными на весь мир пейзажами Киева со стороны Днепра – мостами, Печерской Лаврой, Владимирской горкой, уютными заливами, проливами и удивительными зелеными дебрями островов. Предусмотрена также высадка на безлюдных пляжах города, где можно будет передохнуть, перекусить и просто насладиться природой вдали от городской суеты.

Стоимость участия в сплаве 600 грн, необходима предварительная регистрация. В стоимость входят снаряжение для сплава (каяки, спасательные жилеты и весла), питание (сэндвич-меню, фрукты, напитки), услуги гида и консультации для новичков. Сбор на Оболонской набережной в 8:00. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

ExhibitiononScreen: Девушка с жемчужной сережкой (5 августа, Киев)

Уже не первый год в Киеве проводится серия так называемых выставок на экране, посвященных тем или иным шедеврами мировой живописи, выдающимся художникам, крупнейшим музеям мира или же целым направлениям изобразительного искусства.

На этот раз на экране кинотеатра «Киев» по улице Большая Васильковская, 19 покажут британскую документальную картину «Девушка с жемчужной сережкой», где зрителям обещают поведать тайны одного из самых загадочных шедевров мирового искусства. «Девушка с жемчужной сережкой» нидерландского художника-живописца Яна Вермеера - одна из самых знаменитых картин в истории искусства. Во время недавнего мирового турне к ней собирались огромные очереди, в одной только Японии посмотреть на «Девушку» пришли более миллиона человек. Однако картина до сих пор окружена ореолом загадок, разгадать которые попытались авторы фильма: действительно ли Вермеер был влюблен в музу, появлявшуюся и на многих других его знаменитых полотнах, или это лишь домыслы, чтобы заинтриговывать зрителя, как и зачем была написана картина, почему ею так восхищаются.

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Фильм начинает захватывающее расследование, призванное пролить свет на тайны не только знаменитого шедевра Вермеера, но и других картин, хранящихся в стенах Королевской галереи Маурицхейс в Гааге, где сейчас хранится «Девушка с жемчужной сережкой».

Фильм демонстрируется на английском языке с украинскими субтитрами.

Стоимость билетов по 150 грн. Начало в 15:00. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Стихи в саду с Ваней Якимовым (5 августа, Киев)

Завершить вечер воскресенья можно на романтической ноте в Национальном ботаническом саду имени Гришко, где состоится вечер романтической поэзии под чувственное сопровождение рояля.

В этот вечер киевский поэт Ваня Якимов прочтет лирику поэта-песенника Роберта Рождественского, поэзию талантливого писателя, поэта и журналиста Эдуарда Асадова, а также трогательные произведения Сергея Довлатова. Прозвучат строки, наполненные переживаниями простой человеческой жизни.

Ну, а чуткий аккомпанемент на рояле обеспечит джазовый музыкант и композитор Павел Игнатьев, который, в свое время, окончил «Моцартовскую академию» и Ганноверскую высшую школу музыки и театра, выпустил девять альбомов, сотрудничал с Сергеем Бабкиным, «Бумбокс» и многими другими украинскими исполнителями. Его узнаваемую эмоциональную манеру исполнения уже называют современной классикой.

Стоимость билетов от 250 грн. Начало в 20:00. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Фестиваль MRPL City 2018 (3-5 августа, Мариуполь)

В нынешнем центре Донецкой области, свободном от оккупантов городе Мариуполь, постепенно налаживается культурная жизнь. В последнее время там уже успели выступить с концертами многие украинские музыканты, в том числе «Океан Эльзы». Также весной этого года в Мариуполь из столицы переехал фестиваль современного искусства ГогольFest. Вот и на ближайшие выходные там запланирован еще один масштабный фестиваль - MRPL City, который проводится уже второй год подряд.

Несмотря на то, что часть музыкантов еще боятся ехать выступать так близко к зоне боевых действий, все же находится немало тех, кто готов приехать и подарить праздник жителям Мариуполя, которым это так необходимо.

В этом году хэдлайнерами фестиваля станут американская рэп-рок-группа Crazy Town, чья песня Butterfly в начале 2000-х звучала на каждом углу.

Также здесь выступит итальянская рок-группа Vanilla Sky, в первую очередь, прославившаяся кавером на поп-хит певицы Рианны Umbrella.

Кроме того, из Великобритании на фестиваль приедут ди-джеи Andy Moor и Matt Nash, а также гости из Беларуси репер ЛСП и электронщик Arston.

Кроме того, MRPL City 2018 соберет немало актуальных украинских исполнителей и давно известных представителей отечественной музыкальной сцены, работающих в различных жанрах: ONUKA, Ivan Dorn, Cape Cod, Yuko, O.Torvald, 5'nizza, Vopli Vidopliassova, Green Grey, Брати Гадюкіни, Валентин Стрыкало, Пошлая Молли, DZIDZIO, TAYANNA, Макс Барских, Оля Полякова, Cергей Бабкин, KAZKA, Artem Pivovarov и другие.

Стоимость трехдневного абонемента на фестиваль 600 грн, также можно приобрести пропуск в кемпинг за 150 грн. Начало фестиваля 3 августа в 17:00, место проведения пляж Песчанка на берегу Азовского моря. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Фестиваль украинского духа Бандерштат 2018 (3-5 августа, Луцк)

Патриотический фестиваль Бандерштат проводится на Волыни с 2007 года и позиционирует себя как площадку для популяризации украинского национального единства, патриотизма и прославления украинских героев, которые положили свою жизнь за мирное настоящее и государственную независимость Украины. Символом фестиваля, к слову, является один из лидеров украинского национального движения Степан Бандера, что отразилось и в названии мероприятия.

Идеей фестиваля является демонстрация актуальных, культурных, социальных и бизнес старт-апов. Немало внимания здесь уделяется здоровому образу жизни (фестиваль исповедует безалкогольный формат), спорту, истории, кино, литературе, дискуссиям, экологии и другим социально важным моментам.

Ну, и, разумеется, какой же фестиваль без музыки. Бандерштат, в первую очередь, является площадкой для украинских исполнителей. В 2018 году на фестивале ожидаются выступления более 50-ти групп и артистов на трех сценах. Так, хедлайнерами главной сцены станут Друга Ріка, O.Torvald, Тарас Чубай и Плач Єремії, Тартак, Без Обмежень, Роллікс, Yurcash, Арсен Мірзоян, Жадан і Собаки, Karna и другие. На Тихой сцене выступят Один в каное, Христина Соловій, NaviBand, Мері, Katya Chilly Group и другие. Urban stage соберет таких исполнителей, как АННА, Morphine Suffering, Space Of Variations, MegamasS, The Hypnotunez, БОРЩ и другие. При этом в ночное время на фестивале будет зажигать Dj Tapolsky.

Стоимость абонемента на все дни в предпродаже 500 грн, однодневные билеты можно будет купить на входе по 250 грн. Начало фестиваля в 17:00 в пятницу, место проведения – село Рованцы в 4 километрах от Луцка. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Фестиваль средневековой культуры ТуСтань 2018 (3-5 августа, Львовщина)

Также в выходные 3-5 августа любителей костюмированных исторических фестивалей в селе Урыч во Львовской области соберет уже ХІІІ фестиваль украинской средневековой культуры ТуСтань 2018. Традиционно фестиваль проводится на территории национального заповедника Тустань у скал с руинами оборонной крепости, где в ІX-XІІI веках стоял неприступный одноименный город-крепость.

Гостей фестиваля будут ждать реконструкции рыцарских поединков, стрельба из луков и арбалетов, театры и литература, уличные музыканты и большая сцена, ремесленные мастер-классы и средневековая ярмарка. При этом изюминкой фестиваля ТуСтань 2018 станут ночной штурм крепости, школа рыцарства, лазерное шоу и «Машина времени» - путешествие в прошлое с дополненной и виртуальной реальностями.

Стоит отметить, что фестиваль является отличной возможностью посетить этот уникальный исторический туристический объект, попутно окунувшись в неповторимую средневековую атмосферу. Тем более, что в перерывах между фестивальными активностями будет возможность погулять по обширной территории национального заповедника «Тустань». Дополнительный бонус - специальные автобусы (из Львова) по 100 грн в один конец и по 160 грн в обе стороны, которые будут запущены специально под фестиваль. Таким образом те, кто боялся ехать в Тустань из-за опасения столкнуться с транспортными проблемами, получат возможность их избежать.

Стоимость билетов на один день 120 грн, на все дни – 250 грн. Добираться до села Урыч из Львова чуть больше 100 км по трассе Киев-Чоп. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Фестиваль Дзвони Лемківщини 2018 (3-5 августа, Тернопольщина)

Еще одной возможностью окунуться в историю украинских коренных народов в ближайшие выходные станет ХІХ всеукраинский фестиваль лемковской культуры, который проводится в городе Монастыриска в 80 километрах от Тернополя.

Традиционно, местом проведения фестиваля станет территория Музея лемковской культуры и быта в лесном урочище Бычова. Здесь на время проведения фестиваля устанавливают сцену с навесом и скамейками для зрителей, а в концертной программе принимают участие профессиональные и любительские коллективы и исполнители из Украины, Польши и Словакии.

Кроме того, в рамках фестиваля будут организованы музейные экспозиции и представлена традиционная лемковская кухня. Также здесь будут проводиться мастер-классы по кузнечному искусству и гончарству, а в городке народных промыслов можно будет приобрести традиционные лемковские изделия - вышиванки, предметы быта и сувениры, выполненные мастерами из каждого района Тернопольщины.

Кроме того, будет организован кемпинг для ночевки, спортивный городок и детская зона.

Вход на фестиваль свободный. Начало мероприятий в пятницу с 9:00. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

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Незабываемых вам приключений и ярких впечатлений. Ведь август – не повод отчаиваться, впереди еще целый летний месяц, который следует использовать по максимуму.

Марина Григоренко