Жители города выступили в защиту окружающей среды и против подводного разрушения фундамента города.

Жители Венеции протестовали против возвращения круизных лайнеров в город.

Как сообщает BBC, впервые за период пандемии на этой неделе в воды города зашел круизный лайнер.

Поэтому некоторые жители Венеции сели в лодки и выстроились на водных улицах в ряды в знак протеста.

Другие жители города приветствовали заход лайнера, что означает возвращение туристического сезона, а соответственно, появление рабочих мест.

Еще в марте в Венеции запретили заходы крупных судов, в том числе круизных лайнеров и морских грузовых контейнеров. Такое решение было принято из-за обеспокоенности жителей о загрязнении окружающей среды и подводном разрушении фундамента города.

Напомним, в итальянскую Венецию впервые с начала пандемии COVID-19 прибыл круизный лайнер, который 5 июня должен забрать 650 пассажиров для путешествия по Средиземному морю.

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Автор: Виталий Саенко