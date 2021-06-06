Жители Венеции протестовали против возвращения круизных лайнеров в город.
Как сообщает BBC, впервые за период пандемии на этой неделе в воды города зашел круизный лайнер.
Поэтому некоторые жители Венеции сели в лодки и выстроились на водных улицах в ряды в знак протеста.
Другие жители города приветствовали заход лайнера, что означает возвращение туристического сезона, а соответственно, появление рабочих мест.
Еще в марте в Венеции запретили заходы крупных судов, в том числе круизных лайнеров и морских грузовых контейнеров. Такое решение было принято из-за обеспокоенности жителей о загрязнении окружающей среды и подводном разрушении фундамента города.
Напомним, в итальянскую Венецию впервые с начала пандемии COVID-19 прибыл круизный лайнер, который 5 июня должен забрать 650 пассажиров для путешествия по Средиземному морю.
Читайте такжеБританский королевский сад впервые откроют для всех желающих
Вас также могут заинтересовать новости
- В Венеции пока не будут вводить налог для туристов
- Венецию затопило из-за ошибки синоптиков (фоторепортаж, видео)
- В Венеции пересохли знаменитые каналы: что происходит (фоторепортаж, видео)
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.