Вечером вы садитесь на поезд в северо-западной Европе, уже на следующий день южная Европа к вашим услугам.

Брюссель и Венеция - города, которые не имеют почти ничего общего кроме того, что оба являются выдающимися туристическими центрами. Именно этим руководствовались те, кто решил запустить прямой железнодорожный рейс между ними. Как пишет Travel off Path, этот маршрут придется по вкусу тем, кто хотел посетить оба города.

Начиная с 5 февраля, ночной поезд European Sleeper дважды в неделю будет курсировать между столицей Бельгии и плавучим городом Италии. Сейчас подтверждены отправления из Брюсселя - 5 и 14 февраля, а также 4 и 12 марта. В обратном направлении поезда отправятся из Венеции 9 и 18 февраля, а также 8 и 16 марта.

Из Брюсселя поезд будет отправляться в 19:00 и прибывать в Венецию на следующий день в 14:00. Обратно поезд стартует чуть раньше - в 16:00, а прибывает в Брюссель в 11:30 следующего дня.

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По дороге запланированы остановки в Нидерландах, Германии и Австрии. В частности, можно будет сойти в таких туристических центрах как Эйндховен, Кельн, Инсбрук, Верона и в других.

На выбор туристов доступны вагоны трёх категорий с разным уровнем комфорта.

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Как писал УНИАН, с 1 января в испанской Барселоне начало действовать новое требование, запрещающее ресторанам в центре города устанавливать уличные газовые обогреватели. Это требование, направленное на защиту экологии, изрядно возмутило предпринимателей, которые зарабатывают на туристах.

Также мы рассказывали о недооцененном туристами городе, который является еще и одним из старейших в Европе. Если вы ищете город для путешествия в новом году, испанский Кадис может стать идеальным местом.

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