Губернатор мухафазы Южный Синай назвал ее первой, где от COVID-19 привили 100% взрослого населения.

Египетская провинция Южный Синай, где расположен любимый многими украинцами курорт Шарм-эль-Шейх, первой в стране объявила о полной вакцинации взрослого населения.

Об этом сообщает Arab News.

В местном управлении по здравоохранению утверждают, что именно в этой провинции с начала пандемии наблюдается наименьшее количество COVID-19 и смертей среди заболевших, а также самый высокий уровень выздоровления и вакцинации населения в возрасте от 18 лет.

По словам губернатора Южного Синая Халеда Фуды, за все время распространения болезни от коронавируса в его регионе умер лишь 81 человек, тогда как во всем Египте жертв пандемии насчитывается более 18. тысяч.

Читайте такжеЕгипет вернул визовый сбор для туристов: сколько придется платить

В целом коронавирус тут обнаружили у 1371 человек, 29 из них были госпитализированы. На минувших выходных в Южном Синае был подтвержден первый за две недели случай COVID-19.

Стоит отметить, что вакцинация населения Египта идет не шибко быстрыми темпами. На сегодняшний день хотя бы один укол от COVID-19 получили 13,5 млн египтян, а полностью вакцинированы были лишь 6,6 млн - это 6,3% от населения страны.

Как уже сообщал УНИАН, у украинцев могут возникнуть проблемы при въезде в Египет по COVID-сертификату в приложении "Дия", поскольку местные пограничники не признают ни бумажные, ни электронные COVID-документы, выданные в Украине. Поэтому для поездки даже после вакцинации от коронавируса придется "по-старинке" сдавать ПЦР-тест.

Автор: Станислав Кожемякин