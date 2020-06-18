В Абу-Даби объявлена дата открытия музеев

Музеи и учреждения культуры Абу-Даби открываются после карантина 24 июня.

Департамент культуры и туризма Абу-Даби анонсировал дату частичного открытия после карантина, связанного со вспышкой коронавируса COVID-19, музеев и учреждений культуры на территории эмирата – они начнут принимать посетителей 24 июня при соблюдении техники безопасности.

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В числе первых музеев, которые будут открыты после длительного перерыва - Лувр Абу-Даби, форт Qasr Al Hosn, а также Культурный фонд Абу-Даби и студия временных экспозиций художников (Artists in Residence). В городе Аль-Айн будет открыт оазис Al Ain Oasis, дворец Qasr Al Muwaiji, форт Al Jahili Fort, а также музей Al Ain Palace Museum, передает russianemirates.com.

Меры профилактики, соблюдаемые в музеях, помогут посетителям чувствовать себя в безопасности. Для посещения Лувра Абу-Даби (работает с 10:00 до 18:30 ежедневно, кроме понедельника), а также форта Qasr Al Hosn билеты необходимо бронировать заранее, в режиме онлайн.

Большинство музеев и учреждений культуры будут открыты в эмирате с 10:00 до 19:00 по будням, с 14:00 до 19:00 – по пятницам.

В Лувре Абу-Даби посетителей, помимо постоянной экспозиции шедевров мировой художественной культуры, ждет выставка «Фурусия: Рыцарское искусство между Востоком и Западом», где представлены предметы средневековой рыцарской культуры из исламского и христианского миров. Выставка будет открыта для посещения с 1 июля по 18 октября.

В Культурном фонде Абу-Даби будут проходить три выставки: «Красный дворец», «Общность взглядов» и «Шаг в историю». В музей Лувр Абу-Даби и форт Qasr Al Hosn вход для несовершеннолетних детей будет бесплатным – таким образом власти Абу-Даби поощряют их принимать участие в культурной жизни.

Театр и библиотека Культурного фонда Абу-Даби продолжат работать онлайн, наряду с такими учреждениями культуры, как Bait Al Oud, Berklee Abu Dhabi, Marsam Al Hor, Bait Al Khatt и Qattara Arts Centre.

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