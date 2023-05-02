Самые "забывчивые" города Украины - это Киев, Львов, Одесса, Днепр, Винница и Харьков.

Украинцы чаще всего забывают в автомобилях сервиса такси Uber телефон, наушники, сумку/рюкзак, ключи, предметы одежды, кошелек, шапку/кепку, очки. Об этом говорится в пресс-релизе компании, переданном УНИАН.

Отмечается, что кроме привычных всем вещей, пользователи во всем мире оставляют также интересные и редкие предметы. В этом году в такой список вошли парик, один сапог, колба и бюллетень для голосования.

Также Uber определил, в какие дни недели и часы пользователи чаще всего сообщают об утерянных предметах.

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"Большинство украинских пассажиров обращались в службу поддержки относительно потерянных вещей по субботам, воскресеньям и понедельникам. А самое "забывчивое" время - 17:00, 13:00 и 15:00", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что наиболее "забывчивые" города Украины - это Киев, Львов, Одесса, Днепр, Винница и Харьков.

А в десятку самых забывчивых стран вошли: Франция, Катар, Испания, Польша, Португалия, Германия, Объединенные Арабские Эмираты, Нидерланды, Румыния, Нигерия.

Компания Uber - что о ней известно

Uber - американская компания, создавшая одноименное мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей. Приложение доступно в более чем 200 крупных городах в 67 странах (кроме Канады) мира.

Работа сервисов такси - интересные факты

Эксперт по путешествиям Джек Митчелл объяснил, как туристы могут избежать самых распространенных мошенничеств с такси, ведь в путешествиях довольно часто можно напороться на недобросовестных "бизнесменов". По словам эксперта, в частности, водители такси часто обманывают туристов, утверждая, что их счетчик сломан, при этом называя завышенную цену за поездку.