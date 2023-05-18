Летом 2023 года многие популярные пляжные направления в Европе стали еще дороже, чем было ранее.

Албанию признали самым доступным по цене европейским пляжным направлением для посещения летом 2023 года.

Как пишет Travel Off Path, этим летом многие популярные пляжные направления в Европе стали еще дороже, чем было ранее. В итоге такие места, как Французская Ривьера, греческие острова или побережье Амальфи в Италии, оказались недоступны для большинства путешественников.

Лучшие недорогие пляжные направления в Европе этим летом

1. Албания. Эта балканская страна в последние годы зарекомендовала себя как одно из лучших недорогих пляжных направлений в Европе. После того, как Албания стала вирусной в TikTok, ее популярность среди путешественников возросла, но она по-прежнему остается сильно недооцененной.

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Пляжи Албании одни из самых красивых в Европе, особенно Саранда и Ксамил. Это отличные места для отдыха, если вы ищете недорогой пляжный отдых этим летом. При этом роскошные отели здесь доступны менее чем за 100 долларов за ночь, а обычные отели и недорогие гостевые дома – всего за 30 долларов за ночь.

2. Черногория. Это еще одно прекрасное пляжное направление на Балканах, где туристам не нужно тратить много денег, чтобы отлично провести время. Эту крошечную страну часто затмевает ее более популярная и дорогостоящая соседка Хорватия.

Тем не менее, Черногория может многое предложить посетителям, в том числе прекрасные пляжи, некоторые из которых находятся на Адриатическом море, а некоторые – в захватывающем дух Которском заливе. Будва — одно из самых популярных пляжных направлений, известное своими великолепными пляжами и ночной жизнью.

3. Кипр. Если вы ищете недорогой средиземноморский отдых, то этот остров с одними из самых красивых пляжей в Европе является отличным вариантом. Кипр во многом похож на Грецию, но отдых здесь в разы дешевле.

Кипр известен своими недорогими курортами и отелями, а также великолепными пляжами, такими как Айя-Напа и Пафос. Это также все еще недооцененное направление, которое еще не приобрело популярность среди путешественников, что делает его еще более привлекательным для посещения этим летом.

4. Турция. Это фантастическое пляжное направление, которое предлагает путешественникам отличное соотношение цены и качества. Лучшие пляжи Турции расположены вдоль Бирюзового побережья, также известного как Турецкая Ривьера. На этом участке побережья Средиземного моря туристов ждут очаровательные города и потрясающие пляжи с кристально чистой бирюзовой водой.

Это также очень бюджетное направление с роскошными отелями всего за 75 долларов за ночь и множеством более доступных вариантов размещения. Если вы хотите отправиться в плавание по Средиземному морю, Турция также является самым дешевым местом для этого.

5. Португалия. Эта страна стала чрезвычайно популярным направлением благодаря доступным ценам, отличной погоде, оживленным городам и великолепным пляжам. Хотя в последние годы Португалия стала дороже, она по-прежнему остается самой дешевой страной в Западной Европе. Пляжи в регионе Алгарве на юге Португалии известны как самые красивые, а города Лагуш и Фару – отличные отправные точки для знакомства с регионом.

Лето также является лучшим временем года для начинающих серферов, чтобы посетить Португалию, особенно пляжи Пенише и Эрисейра недалеко от Лиссабона.

6. Испания. Хотя эта страна, как правило, дороже, чем соседняя Португалия, она все же может быть недорогим местом для пляжного отдыха в Европе. Если не принимать во внимание такие дорогие места, как, например, Ибица, Барселона или Марбелья, здесь можно найти множество пляжей, которые будут вполне доступны по цене.

Например, заметно дешевле будут пляжи на юге Испании или на Канарских островах (территория Испании у побережья Африки).

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