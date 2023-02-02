Возглавил список итальянский город Милан.

Глобальный туристический портал Big 7 Travel опубликовал список 50 самых инстаграмных мест в мире в 2023 году. В этом году в списке не нашлось места украинской столице Киеву, ранее неоднократно туда попадавшей.

Ну а возглавил свежий рейтинг итальянский Милан, который в Instagram упомянули более 22 миллиона раз, а в TikTok – 97 миллиардов раз. Именно эти показатели брались за основу при составлении списка.

"Милан, столица моды Италии, является популярным местом для любителей социальных сетей и путешественников. С более чем 22 миллионами хэштегов в Instagram и 97 миллиардами просмотров в TikTok становится ясно, что Милан популярен. Город предлагает знаковые достопримечательности и модные районы как идеальный фон для фото – независимо от вашей ниши. Дуомо ди Милано (на фото – ред.), готический собор 14-го века, является обязательным для посещения, с его богато украшенным фасадом и шпилями он гарантирует идеальные фотографии. В 2023 году Милан остается главным местом для Instagram", – отмечают составители рейтинга.

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Топ-10 самых инстаграмных городов мира в 2023 году

1. Милан, Италия.

2. Лондон, Англия.

3. Париж, Франция.

4. Стамбул, Турция.

5. Нью-Йорк, США.

6. Непал.

7. Чикаго, США.

8. Бали, Индонезия.

9. Шри-Ланка.

10. Сидней, Австралия.

Также в список попали Баку (Азербайджан), Токио (Япония), Мальдивы, Исландия, Тулум (Мексика), Пхукет (Таиланд), Прага (Чехия), Берген (Норвегия), Варшава (Польша), Санторини (Греция), Гавана (Куба), Лиссабон (Португалия), Керри (Ирландия), Дубровник (Хорватия), Брюгге (Бельгия) и еще целый ряд локаций по всему миру.

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