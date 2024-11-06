Сардиния выделяется живописными пляжами и своей местной кухней.

Для отдыха на красивых пляжах не обязательно отправляться на Мальдивы или другие популярные курорты. Остров Сардиния находится в Средиземноморье и предлагает потрясающую береговую линию, пишет Express.

В издании отметили, что два пляжа Сардинии вошли в рейтинг "50 лучших пляжей мира" 2024 года, который был составлен более чем 1000 профессионалами в сфере туризма.

Сардинию называют "Мальдивами Европы" из-за красивых пляжей и потрясающих пейзажей. Благодаря такой репутации путешествие на Изумрудный берег может обойтись в круглую сумму.

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Чтобы сэкономить, можно посетить Сардинию вне пикового сезона, пока погода еще хорошая, рекомендуют в издании. В мае и июне температура воздуха колеблется в пределах от 20 до 28 °C, а в сентябре может достигать 30 °C. Поэтому дешевле всего обойдется путешествие в межсезонье.

В издании рекомендуют посетить пляжи Спьяджа-дель-Принчипе и Лисция-Руйя на знаменитом побережье Коста-Смеральда. Для более уединенного отдыха подойдут Кала-Луна и Кала-Мариолу.

Кроме того, туристы могут совершить пешую прогулку к историческому месту Тискали, который окружен невероятными горами в национальном парке Дженнардженту. Также в издании советуют посетить Кальяри (столицу острова), где есть свои удивительные исторические места, среди которых Римский амфитеатр.

Еще одной особенностью Сардинии является разнообразие местной кухни. В издании отметили, что на острове можно попробовать фаршированную пасту кулурджионес, сардинские ньокки маллореддус и сыр пекорино.

Другие красивые острова

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