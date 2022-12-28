Сразу по несколько деревушек, которые стоит посетить, оказались в Австрии, Италии, Испании, Швейцарии, Китае, Мексике, Эквадоре, Перу и Марокко.

Всемирная туристская организация (ЮНВТО) назвала 32 деревни по всему миру из 136 участвующих в конкурсе, которые стоит посетить – 14 из них расположены в Европе.

Согласно отчету организации, попавшие в список поселки расположены в 18 странах на пяти континентах. При этом сразу по несколько заслуживающих внимания деревушек оказались в Австрии, Италии, Испании, Швейцарии, Китае, Мексике, Эквадоре, Перу и Марокко.

Как отметили составители рейтинга, победителей выбирали среди сельских направлений, которые используют туризм в качестве движущей силы развития и новых возможностей для работы и дохода, сохраняя при этом самобытность и продвигая ценности и продукты, произведенные в общине. Инициатива также отмечает приверженность деревень инновациям и устойчивости во всех ее аспектах – экономическом, социальном и экологическом.

Лучшие туристические деревни по версии ЮНВТО в 2022 году

Целль-ам-Зее, Австрия

Ваграйн, Австрия

Пукельдон, Чили

Дажай, Китай

Цзинчжу, Китай

Чоачи, Колумбия

Агуарико, Эквадор

Ангочагуа, Эквадор

Экодеревня Дроссельных гор, Эфиопия

Местиа, Грузия

Кфар Кама, Израиль

Саурис-Заре, Италия

Остров Джильо, Италия

Умм Кайс, Иордания

Крил, Мексика

Форт, Мексика

Ксар-Эльхорбат, Марокко

Мулай Бузерктун, Марокко

Ламас, Перу

Ракчи, Перу

Новый замок, Португалия

Пхенса-ри, Южная Корея

Расинари, Румыния

Старый город Аль-Ула, Саудовская Аравия

Бохинь, Словения

Рупит, Испания

Алькесар, Испания

Гваделупа, Испания

Уоллс, Швейцария

Андерматт, Швейцария

Бирги, Турция

Тай Хай, Вьетнам

Еще 20 деревень войдут в Программу модернизации. В их список, среди прочих, попали сельские местности на Кипре, в Португалии, Турции, Колумбии, Польше, Парагвае, Израиле, Индии и еще ряде стран.

Все 52 деревни также станут частью Глобальной сети лучших туристических деревень ЮНВТО, созданной в 2021 году, которая с этой даты объединяет 115 деревень с пяти континентов. Сеть предоставляет ряд преимуществ, включая обучение на местах и онлайн, обмен передовым опытом, а также международное признание и узнаваемость бренда.

Как сообщал УНИАН, ранее туристическое издательство Fodor назвало 10 самых переполненных туристами направлений, которые стоит избегать в 2023 году.

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