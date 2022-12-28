Деревня Целль-ам-Зее в Австрии попала в список самых красивых в мире / фото ua.depositphotos.com

Всемирная туристская организация (ЮНВТО) назвала 32 деревни по всему миру из 136 участвующих в конкурсе, которые стоит посетить – 14 из них расположены в Европе.

Согласно отчету организации, попавшие в список поселки расположены в 18 странах на пяти континентах. При этом сразу по несколько заслуживающих внимания деревушек оказались в Австрии, Италии, Испании, Швейцарии, Китае, Мексике, Эквадоре, Перу и Марокко. 

Как отметили составители рейтинга, победителей выбирали среди сельских направлений, которые используют туризм в качестве движущей силы развития и новых возможностей для работы и дохода, сохраняя при этом самобытность и продвигая ценности и продукты, произведенные в общине. Инициатива также отмечает приверженность деревень инновациям и устойчивости во всех ее аспектах – экономическом, социальном и экологическом.

Лучшие туристические деревни по версии ЮНВТО в 2022 году

  • Целль-ам-Зее, Австрия
  • Ваграйн, Австрия
  • Пукельдон, Чили
  • Дажай, Китай
  • Цзинчжу, Китай
  • Чоачи, Колумбия
  • Агуарико, Эквадор
  • Ангочагуа, Эквадор
  • Экодеревня Дроссельных гор, Эфиопия
  • Местиа, Грузия
  • Кфар Кама, Израиль
  • Саурис-Заре, Италия
  • Остров Джильо, Италия
  • Умм Кайс, Иордания
  • Крил, Мексика
  • Форт, Мексика
  • Ксар-Эльхорбат, Марокко
  • Мулай Бузерктун, Марокко
  • Ламас, Перу
  • Ракчи, Перу
  • Новый замок, Португалия
  • Пхенса-ри, Южная Корея
  • Расинари, Румыния
  • Старый город Аль-Ула, Саудовская Аравия
  • Бохинь, Словения
  • Рупит, Испания
  • Алькесар, Испания
  • Гваделупа, Испания
  • Уоллс, Швейцария
  • Андерматт, Швейцария
  • Бирги, Турция
  • Тай Хай, Вьетнам

Еще 20 деревень войдут в Программу модернизации. В их список, среди прочих, попали сельские местности на Кипре, в Португалии, Турции, Колумбии, Польше, Парагвае, Израиле, Индии и еще ряде стран.

Все 52 деревни также станут частью Глобальной сети лучших туристических деревень ЮНВТО, созданной в 2021 году, которая с этой даты объединяет 115 деревень с пяти континентов. Сеть предоставляет ряд преимуществ, включая обучение на местах и онлайн, обмен передовым опытом, а также международное признание и узнаваемость бренда.

Как сообщал УНИАН, ранее туристическое издательство Fodor назвало 10 самых переполненных туристами направлений, которые стоит избегать в 2023 году.

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