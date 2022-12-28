Всемирная туристская организация (ЮНВТО) назвала 32 деревни по всему миру из 136 участвующих в конкурсе, которые стоит посетить – 14 из них расположены в Европе.
Согласно отчету организации, попавшие в список поселки расположены в 18 странах на пяти континентах. При этом сразу по несколько заслуживающих внимания деревушек оказались в Австрии, Италии, Испании, Швейцарии, Китае, Мексике, Эквадоре, Перу и Марокко.
Как отметили составители рейтинга, победителей выбирали среди сельских направлений, которые используют туризм в качестве движущей силы развития и новых возможностей для работы и дохода, сохраняя при этом самобытность и продвигая ценности и продукты, произведенные в общине. Инициатива также отмечает приверженность деревень инновациям и устойчивости во всех ее аспектах – экономическом, социальном и экологическом.
Лучшие туристические деревни по версии ЮНВТО в 2022 году
- Целль-ам-Зее, Австрия
- Ваграйн, Австрия
- Пукельдон, Чили
- Дажай, Китай
- Цзинчжу, Китай
- Чоачи, Колумбия
- Агуарико, Эквадор
- Ангочагуа, Эквадор
- Экодеревня Дроссельных гор, Эфиопия
- Местиа, Грузия
- Кфар Кама, Израиль
- Саурис-Заре, Италия
- Остров Джильо, Италия
- Умм Кайс, Иордания
- Крил, Мексика
- Форт, Мексика
- Ксар-Эльхорбат, Марокко
- Мулай Бузерктун, Марокко
- Ламас, Перу
- Ракчи, Перу
- Новый замок, Португалия
- Пхенса-ри, Южная Корея
- Расинари, Румыния
- Старый город Аль-Ула, Саудовская Аравия
- Бохинь, Словения
- Рупит, Испания
- Алькесар, Испания
- Гваделупа, Испания
- Уоллс, Швейцария
- Андерматт, Швейцария
- Бирги, Турция
- Тай Хай, Вьетнам
Еще 20 деревень войдут в Программу модернизации. В их список, среди прочих, попали сельские местности на Кипре, в Португалии, Турции, Колумбии, Польше, Парагвае, Израиле, Индии и еще ряде стран.
Все 52 деревни также станут частью Глобальной сети лучших туристических деревень ЮНВТО, созданной в 2021 году, которая с этой даты объединяет 115 деревень с пяти континентов. Сеть предоставляет ряд преимуществ, включая обучение на местах и онлайн, обмен передовым опытом, а также международное признание и узнаваемость бренда.
Как сообщал УНИАН, ранее туристическое издательство Fodor назвало 10 самых переполненных туристами направлений, которые стоит избегать в 2023 году.
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