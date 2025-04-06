Анжела Бачевская

В Мехико есть киоск с тако со звездой Мишлен всего за 5 фунтов стерлингов.

Ужин за границей часто может обойтись вам в кругленькую сумму, особенно если вы хотите поесть в лучших в мире ресторанах. Однако, как утверждает портал which.co.uk, даже в отмеченных звездами Мишлен ресторанах можно побаловать себя трехразовым питанием менее чем за 60 евро на человека. В одном ресторане даже включен бокал вина в стоимость.

Больше всего таких ресторанов в Европе, зато в Мехико есть киоск с тако всего за 5 фунтов стерлингов, который получил звезду Мишлен в прошлом году.

Недорогие рестораны со звездами Мишлен - Бельгия

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Attablez-Vous, Намюр

Гид Мишлен отмечает "внимательное обслуживание" и "знающего сомелье, который получает удовольствие от предложения необычных вин". А комплексный обед из трех блюд по будням обойдется вам всего в 55 евро.

Недорогие рестораны со звездами Мишлен - Франция

Anona, Париж

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Обеденное меню этого ресторана, доступное со вторника по пятницу с 12:00 до 14:15, стоит 49 евро за три блюда. Единственный недостаток — вы не можете выбирать из меню; шеф-повар Тибо Спивак примет решение за вас. Спивак работал на нескольких кухнях, отмеченных звездами Мишлен, и, согласно гиду Мишлен, поедание его блюд — это "момент гастрономического удовольствия".

Auguste, Париж

Чтобы недорого пообедать в этом элегантном и уютном ресторане, вам придется прийти на обед в будний день и выбрать меню за 47 евро. На каждое блюдо предлагается один выбор — но вы можете доплатить 22 евро за блюдо дня.

Недорогие рестораны со звездами Мишлен, Италия

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Horto, Милан

Зайдите сюда, чтобы попробовать обеденное меню, доступное с понедельника по пятницу, и выберите минимум два блюда стоимостью от 53 до 60 евро. Независимо от того, решите ли вы поесть за столиком в помещении или на террасе, вы сможете полюбоваться видом на город, включая Дуомо и замок Сфорца.

Kitchen, Комо

За 40 евро в Kitchen подают "бизнес-ланч" со среды по пятницу. Он включает закуску и первое блюдо, а также кофе. Это ограниченное более дешевое меню меняется ежедневно, но еда "креативная" и "сезонная", согласно гиду Мишлен. В меню вы можете найти такие изысканные блюда, как фаршированные равиоли, луковое консоме с укропом и шоколадное суфле с сорбетом из апельсина и какао-бобов в меню.

Недорогие рестораны со звездами Мишлен, Испания

Hofmann, Барселона

За €56 в Hofmann вы можете выбрать из разнообразного меню из трех блюд на обед по будням. В качестве закусок предлагается спаржа с голландским соусом из красного апельсина, бисквит с маслом нуазет и хрустящий дикий рис. В качестве основных блюд предлагаются различные рыбные блюда, а также лопатка ягненка, подаваемая с фалафелем, цацики и жареным перцем. Десерты ключают сыры Бри-де-Мо с японским чизкейком, вафлями и грушевым мороженым. В стоимость даже включен бокал вина.

Недорогие рестораны со звездами Мишлен, Китай

Phénix, Шанхай

Ресторан сохраняет свою звезду Мишлен в течение девяти лет с 2017 года. Хотя в ресторане используются китайские продукты, в меню есть французские блюда, такие как хрустящие лягушачьи лапки, фуа-гра и крем-брюле — неудивительно, учитывая, что руководит всем парижский шеф-повар Уго Ринальдо. Стоимость трех блюд с понедельника по пятницу составляет 50 евро, и вы сами выбираете блюда.

Недорогие рестораны со звездами Мишлен, Мексика

Taquería El Califa de León, Мехико

Taquería El Califa de León — это не типичное место для изысканной кухни; внутри даже нет мест для сидения. Это был первый тако-ларек, получивший звезду Мишлен. В меню всего четыре тако, все менее чем по пятерке каждый, но именно тако Gaonera гид Мишлен назвал "исключительным". Тонко нарезанная начинка из говяжьего филе приправлена ​​только солью и соком лайма, а сверху подается два домашних соуса сальса.

Недорогие рестораны со звездой Мишлен, США

Tail Up Goat, Вашингтон, округ Колумбия

Чтобы пообедать менее чем за 60 евро, выберите меню à la carte. Вы можете заказать закуску, основное блюдо и десерт в рамках этого бюджета — или просто превысить бюджет, если выберете более изысканные варианты, например, рыбу-меч с шафраном и ванильным рисом Carolina Gold, зелеными оливками и цитрусовыми.

Ранее поклонник McDonald's, который посетил рестораны в 55 странах мира и назвал свое любимое заведение.

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