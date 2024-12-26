В частности, эксперты советуют отправиться на сафари в Танзанию или за вином в Аргентину.

Немало жителей Европы в феврале пытаются выбраться в отпуск – кто-то хочет погреться в экзотических странах, а кто-то надеется сэкономить на старте межсезонья.

Эксперты крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet назвали лучшие направления по всему земному шару, которые стоит посетить в феврале 2025 года.

10 идей для отпуска в феврале:

Сент-Люсия – для пляжного отдыха: в феврале там прохладнее и чище воздух, а также масштабными фестивалями и парадами отмечается День независимости. Монреаль, Канада – для любителей покушать: поскольку в феврале в городе все еще прохладно, можно с пользой провести время в ресторанах и кафе, изучая богатую местную кулинарную культуру. Мендоса, Аргентина – для ценителей вина: идеальная возможность в тепле и под солнцем насладиться молодыми винами накануне сезона сбора урожая. Сингапур – для фанатов уличной еды: конец зимы является одним из самых сухих периодов во всегда теплом Сингапуре, при этом после Лунного Нового года в феврале там уже нет настолько больших толп. Вайоминг, США – для катания на лыжах: в феврале здесь еще отличные условиях для любителей зимнего активного отдыха. Мадейра, Португалия – для отдыха на острове: в феврале здесь уже достаточно тепло, но еще нет "летних" толп туристов. Танзания – для сафари: на февраль в этой африканской стране выпадает сухой сезон, и именно в это время колонии диких животных чаще всего собираются вместе, прежде чем разродиться потомством и притаиться. Камбоджа – для исследования исторических мест: в феврале тут наиболее благоприятная погода – сухая и теплая. Объединенные Арабские Эмираты – для зимнего солнца: февраль здесь являетсяодним из наиболее комфортных для пребывание месяцев, ведь средняя температура держится на уровне 24 градусов тепла. Манитоба, Канада – для наблюдения за белыми медведями: именно в феврале-марте больше всего шансов увидеть этих снежных хищников.

Как сообщал УНИАН, ранее Lonely Planet также назвал лучшие места мира для посещения в январе 2025 года.

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