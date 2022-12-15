Вместо этого отели должны будут использовать большие многоразовые бутылки с шампунями, лосьонами для тела и гелями для душа, иначе гостям придется привозить эти продукты с собой.

Европейская комиссия предложила запретить использование миниатюрных туалетных принадлежностей в отелях Европы в рамках новых правил по сокращению отходов из пластика.

Вместо этого отели должны будут использовать большие многоразовые бутылки с шампунями, лосьонами для тела и гелями для душа, иначе гостям придется привозить эти продукты с собой, сообщает SchengenVisaInfo.com.

По подсчетам Еврокомиссии, каждая европейская страна ежегодно производит почти 180 килограммов пластиковых отходов. Упаковка при этом является одним из основных видов использования пластиковых материалов, поскольку 40% пластика и 50% бумаги, используемых в ЕС, идут именно на эти цели.

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Европейские чиновники констатируют, что Европу ждет еще большее увеличение количеств подобных отходов, если не будут предприняты какие-либо меры. В частности, согласно прогнозам, к 2023 году объем отходов упаковки увеличится на 19%, а количество отходов пластиковой упаковки увеличится на 46%.

Новые изменения направлены на прекращение роста отходов, а также на поощрение потребителей к использованию многоразовой упаковки и сокращение чрезмерной упаковки.

Этот шаг является частью плана действий по экономике замкнутого цикла Европейского зеленого соглашения, направленного на то, чтобы сделать экологичные продукты доступной нормой, а упаковку – пригодной для вторичной переработки в течение следующих восьми лет. Стремясь стимулировать повторное использование упаковки, поставщики услуг в различных отраслях планируют предлагать определенное количество своей продукции в виде многоразовых альтернатив, таких как средства гигиены, доставка электронной коммерции или напитки на вынос.

Также будет запрещена одноразовая упаковка для напитков и продуктов питания, для фруктов и овощей, а также миниатюрные бутылочки для шампуня и другая упаковка в отелях.

Согласно планам Еврокомиссии, к 2050 году упаковочный сектор должен встать на путь "климатической нейтральности".

Теперь это предложение должны утвердить на уровне Европейского парламента и Европейского Совета.

Как сообщал УНИАН, с июля 2021 года в странах Европейского Союза запрещена продажа одноразовых пластиковых товаров.

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