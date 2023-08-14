Отдых в Италии может стать дешевле из-за ограничений цен на некоторые авиабилеты.

Итальянское правительство заявило, что будет ограничивать цены на авиарейсы на два самых популярных курортных острова страны – Сардинию и Сицилию.

Как пишет The Sun, ограничения будут действовать в пиковые летние месяцы и на праздники, когда в эти регионы пребывает больше всего туристов. Соответственно, безумный спрос взвинчивает цены на авиабилеты "до небес".

Отмечается, что недавнее исследование итальянской газеты Corriere della Sera показало: цены на авиабилеты на эти острова с материковой Италии в пик туристического сезона летом могут быть на 830% выше, чем в среднем в другое время года.

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Кроме того, также цены резко взвинчивались и в период рождественских праздников. Так, стоимость билета в один конец из Рима в Палермо тогда составляла 511 евро за часовой перелет, что дороже, чем перелет из Рима в Нью-Йорк.

После этого правительство Италии приняло новый закон, который запрещает продавать в течение лета авиабилеты на внутренние рейсы на Сицилию и Сардинию по ценам более чем на 200% выше обычных.

Также новое законодательство запрещает резкие скачки цен во время каких-либо чрезвычайных ситуаций в стране.

Таким образом, отмечает издание, отдых в Италии может стать намного дешевле из-за ограничений динамического ценообразования.

"Мы вмешались, издав указ, защищающий рынок и потребителей. Государство должно вмешиваться, когда к гражданам применяются меры, которые не соответствуют рыночным правилам, но противоречат их правам и не защищают их", – прокомментировал решение министр промышленности Италии Адольфо Урсо.

Вместе с тем, представители ирландского лоукостера Ryanair, выполняющего огромное количество рейсов в Италию, раскритиковали новый закон, назвав его "нелепым и незаконным".

Генеральный директор авиакомпании Эдди Уилсон призвал отменить его, добавив: "Если этого не произойдет, это повлияет на способность Ryanair работать в Италии".

Как ранее сообщал УНИАН, супердешевые авиарейсы оказались под угрозой из-за нового экологического налога в ЕС. Уже с 2024 года для авиакомпаний в Европе поэтапно начнут вводит плату за разрешение на выбросы углекислого газа.

Тем временем, попытки пересадить туристов с самолетов на наземный транспорт пока не увенчались успехом, ведь авиабилеты все еще в разы дешевле проездных на поезда.

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