В тройку лучших стран для туристов класса люкс попали Великобритания, Греция и Италия.

Европейские страны оказались в лидерах в свежем рейтинге лучших направлений мира для отдыха класса люкс в 2023 году.

Об этом свидетельствуют данные недавнего исследования привычек туристов в этом году, проведенного путеводителем Conde Nast Johansens, сообщает SchengenVisaInfo.

Топ-10 лучших направлений мира для люкс-отдыха в 2023 году

1. Великобритания.

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2. Греция.

3. Италия.

4. Испания.

5. Португалия.

6. Франция.

7. Ирландия.

8. Хорватия.

9. США.

10. Карибский бассейн.

При этом отмечается, что по меньшей мере 38% опрошенных путешественников заявили, что намерены тратить более 8 тысяч евро за каждый период отпуска на человека. Большую часть таких туристов составляют люди старше 55 лет.

Большинство респондентов заявили, что запланировали отдых на сентябрь, затем на май и июнь. Средняя длительность путешествий составит 7-10 дней для 53% респондентов.

Этим летом предпочтение отдается сельской местности, а также горным направлениям. Большинство респондентов рассматривают пляжные направления для более длительного пребывания, в то время как городские направления предназначены для краткосрочного пребывания.

Среди лучших вариантов на лето этого года большое количество респондентов также назвали круизы. Кроме того, наблюдается повышенный спрос на полные пакеты отдыха, включая СПА, велнес-услуги, энологию и гастрономию.

Как ранее сообщал УНИАН, ранее были названы города Европы с самыми дешевыми и самыми дорогими отелями этим летом.

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