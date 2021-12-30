Также в список must visit попали Вена, Ханья, Неаполь, Париж, Сеул, Каунас, Осло и Сплит.

Одно из самых читаемых онлайн-изданий Великобритании The Independent включило украинскую Одессу в список городов, которые стоит посетить в 2022 году.

Как отмечают эксперты, опрошенные изданием, с 27 марта 2022 года "возможно, самый красивый город во всем бывшем Советском Союзе" будет соединен с Великобританией благодаря запуску рейсов от Wizz Air "Одесса – Лондон Лутон". А потому жителям Туманного Альбиона будет намного проще съездить на уик-энд в украинский город на берегу Черного моря.

В качестве преимуществ Одессы британские туристические эксперты выделяют великолепную архитектуру 19 века, богатое историческое наследие, красивое расположение на берегу моря, пляж Аркадия, удобное транспортное сообщение аэропорта Одессы с центром города и возможность путешествовать в Украину без виз. Также британцам кажутся вполне выгодными цены на проживание в одесских отелях.

Читайте такжеВ "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" показали экстремальную рыбалку и закулисье национального виноделия (видео)Стоит также отметить, что Одесса оказалась в списке must visit весьма в достойной компании:

Вена (Австрия)

Ханья (Крит, Греция)

Неаполь (Италия)

Париж (Франция)

Сеул (Южная Корея)

Каунас (Литва)

Осло (Норвегия)

Сплит (Хорватия)

Как сообщал УНИАН, ранее авторитетный журнал о географии, природе, культуре и путешествиях National Geographic определил топ-25 мест в мире, которые стоит посетить в 2022 году. Украина также попала в этот список благодаря реке Дунай, которая протекает через территорию 10 стран.