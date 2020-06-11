ОАЭ готовятся к полному открытию границ

Туристов в Дубае ждет безопасная атмосфера, бесконтактные технологии и новейшее оборудование для проведения медицинского обследования пассажиров.

Власти Объединенных Арабских Эмиратов готовятся к полному открытию границ и возобновлению въездного туризма после трехмесячного перерыва, связанного со вспышкой COVID-19.

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«Профильные ведомства эмирата готовятся к полному открытию границ ОАЭ, снятию ограничений на путешествия в сотрудничестве с федеральными коллегами и реализуют меры по недопущению проникновения коронавируса через морские и сухопутные границы», - говорится в сообщении Департамента туризма и коммерческого маркетинга, передает russianemirates.com.

Там также отмечается, что туристов в Дубае ждет безопасная атмосфера, бесконтактные технологии и новейшее оборудование для проведения медицинского обследования пассажиров. Все это направлено на нераспространение инфекции на территории города. Благодаря первоклассной дезинфекции все туристические достопримечательности будут совершенно безопасными для гостей Дубая.

Кроме того, Департамент туризма и коммерческого маркетинга Дубая работает с отелями и другими игроками туристической отрасли, чтобы возобновить прием международных туристов в ближайшие несколько месяцев. Ролик с намеком на то, что до новой встречи с международными гостями осталось всего мгновенье, накануне был выпущен туристическим ведомством эмирата.

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