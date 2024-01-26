По словам мэра города, "война с наркотиками" является не менее губительной, чем сами наркотики.

Мэр Амстердама Фемке Халсема заявила, что продажа и употребление кокаина и другие наркотики в Нидерландах не должны быть уголовным преступлением. Она назвала борьбу с наркотиками "извращенной и контрпродуктивной".

В интервью газете Financieele Dagblad Халсема подчеркнула, что рынки наркотических веществ должны регулироваться, чтобы подорвать модель доходов "недобросовестных преступников".

В то же время мэр объясняет, что выступает не за "поспешную легализацию" кокаина, а за его регулирование. В частности, подобное уже происходит в пилотном проекте правительства Нидерландов по выращиванию каннабиса, где тот легально поставляется в кафе.

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"Около 80% ресурсов нашей полиции тратится на борьбу с преступлениями, связанными с наркотиками. В Нидерландах и Бельгии уличные цены на кокаин остаются неизменными годами. Поэтому можно только сделать вывод, что невероятное количество усилий не повлияло на рынок", – отметила Халсема.

Она принадлежит к "все большей группе ученых и управленцев", которые считают "войну с наркотиками" не менее губительной, чем сами наркотики.

Как известно, Нидерланды были первопроходцами в декриминализации употребления марихуаны, начиная с 1970-х годов. В стране людей не наказывают за потребление и продажу небольшого количества марихуаны, однако ее выращивание в коммерческих целях все еще запрещено.

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В начале прошлого года сообщалось, что в Амстердаме курение марихуаны на улицах квартала красных фонарей станет незаконным. Еще в столице Нидерландов будут раньше закрываться кафе и рестораны.

Такие меры должны улучшить условия жизни столичных жителей, которые уже давно жалуются на беспорядок, который совершают многочисленные туристы.

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