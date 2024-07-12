Итальянский город Болонья многие туристы совершенно несправедливо обходят стороной.

На фоне усталости популярных туристических направлений от чрезмерного туризма, все больше путешественников ищут альтернативные места для отдыха, который по разным причинам до сих пор остаются недооцененными.

Тревэл-журналист с двадцатилетним стажем Шараэль Кольберг специально для CNBC поговорил со 175 туристическими экспертами, чтобы определить, какой город мира на данный момент является самым недооцененным. В итоге они сошлись во мнении, что туристы совершенно несправедливо обходят стороной итальянский город Болонья.

"Болонья – это очень многообещающий город, готовый стать новой итальянской "горячей точкою", которую обязательно стоит посетить. И как родина пасты болоньезе, это Мекка для гурманов", – пояснил основатель компании по организации роскошных путешествий Black Tomato Том Марчант.

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Также Кольберг вместе с коллегами определили три основные причины, по которым стоит посетить Болонью в этом году:

1. Местная кухня не имеет равных. "В Болонье, возможно, лучшая кулинария во всей Италии", – уверен блоггер-путешественник из Our Passion for Travel Джефф Миллер.

Любители покушать могут исследовать городские открытые рынки и скрытые пастифичи (магазины пасты), а также ответать в местных ресторанах знаменитые пасты "Болоньезе" и "Тортеллини"

2. Архитектура и история не уступают другим итальянским городам. Болонья признана объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря десяткам километров арочных галерей, охватывающих весь центр города. Также в городе находятся 24 средневековые каменные башни, в том числе самая знаковая достопримечательность Болоньи – соседние башни Азинелли и Гаризенда.

3. Удобство и доступность. По словам Тома Марчанта, Болонья "полностью доступна для пеших прогулок", что сэкономит туристам расходы на аренду автомобиля или такси. Ну а если им все же пригодится общественный транспорт, то там есть городской автобус, билеты на который стоят всего лишь от 1,30 евро.

При этом эксперт отмечает, что местные жители очень дружелюбны, а город в целом безопасен.

О том, что стоит посмотреть и попробовать в Болонье, а также другие полезные советы по поводу посещения этого итальянского города, читайте в большом материале УНИАН.Туризм.

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