На фоне усталости популярных туристических направлений от чрезмерного туризма, все больше путешественников ищут альтернативные места для отдыха, который по разным причинам до сих пор остаются недооцененными.
Тревэл-журналист с двадцатилетним стажем Шараэль Кольберг специально для CNBC поговорил со 175 туристическими экспертами, чтобы определить, какой город мира на данный момент является самым недооцененным. В итоге они сошлись во мнении, что туристы совершенно несправедливо обходят стороной итальянский город Болонья.
"Болонья – это очень многообещающий город, готовый стать новой итальянской "горячей точкою", которую обязательно стоит посетить. И как родина пасты болоньезе, это Мекка для гурманов", – пояснил основатель компании по организации роскошных путешествий Black Tomato Том Марчант.
Также Кольберг вместе с коллегами определили три основные причины, по которым стоит посетить Болонью в этом году:
1. Местная кухня не имеет равных. "В Болонье, возможно, лучшая кулинария во всей Италии", – уверен блоггер-путешественник из Our Passion for Travel Джефф Миллер.
Любители покушать могут исследовать городские открытые рынки и скрытые пастифичи (магазины пасты), а также ответать в местных ресторанах знаменитые пасты "Болоньезе" и "Тортеллини"
2. Архитектура и история не уступают другим итальянским городам. Болонья признана объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря десяткам километров арочных галерей, охватывающих весь центр города. Также в городе находятся 24 средневековые каменные башни, в том числе самая знаковая достопримечательность Болоньи – соседние башни Азинелли и Гаризенда.
3. Удобство и доступность. По словам Тома Марчанта, Болонья "полностью доступна для пеших прогулок", что сэкономит туристам расходы на аренду автомобиля или такси. Ну а если им все же пригодится общественный транспорт, то там есть городской автобус, билеты на который стоят всего лишь от 1,30 евро.
При этом эксперт отмечает, что местные жители очень дружелюбны, а город в целом безопасен.
О том, что стоит посмотреть и попробовать в Болонье, а также другие полезные советы по поводу посещения этого итальянского города, читайте в большом материале УНИАН.Туризм.
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