Мэр Севильи объявил, что будет принят новый закон, запрещающий ряд активностей, которые могут совершаться во время предсвадебных вечеринок.

Недавно избранный мэр Севильи заявил, что городской совет примет закон, направленный на пресечение антисоциального поведения во время мальчишников и девичников.

Хосе Луис Санс, ставший в мае мэром испанского города, объявил, что закон запретит людям совершать "непристойные действия" на улицах и носить нижнее белье в общественных местах, а также любые "костюмы, содержащие сексистские элементы или послания". Об этом пишет Independent.

Он также запретит любые костюмы, "которые могут нарушить моральную или сексуальную неприкосновенность другого человека", а также "совершение или подстрекание к совершению действий, нарушающих сексуальную свободу... или совершение непристойных эксгибиционистских действий".

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Любому, кто будет уличен в нарушении правил, грозит штраф, точная сумма которого пока не названа. В качестве потенциального ориентира в 2022 году Малага ввела штрафы в размере 750 евро за хождение по улице в нижнем белье или с надувной куклой.

Санс сказал, что город "совершенно не заинтересован" в том виде туризма, который приносят в Севилью мальчишники и девичники.

"Отпраздновать мальчишник в Севилье может любой желающий. Что мы не одобряем, так это группы людей, одетых как угодно, с духовыми оркестрами за спиной, беспокоящие многих жителей Севильи - особенно в районах исторического центра - которые также имеют право наслаждаться своим городом", - сказал Санс.

Решение о принятии нового закона последовало за гневом и жалобами местных жителей, поскольку после пандемии в городе наблюдается растущий приток туристов.

Один из жителей сообщил местной радиостанции Antena 3, что происходящее во время некоторых мальчишников и девичников было "позорным", добавив, что "люди приходят обнаженными. Вы можете увидеть все".

Консервативная местная газета ABC написала, что действия и костюмы некоторых посетителей "вызывают отвращение, особенно у пожилых соседей".

Борьба с непристойным поведением в Малаге

Как сообщал УНИАН, в прошлом году власти популярного курорта Малага в Испании, который полюбился туристам, желающим закатить вечеринку, запретили надувные пенисы и секс-куклы, которые люди приносят на вечеринки по случаю мальчишников и девичников.

Теперь там запрещено ходить или оставаться на улице только в нижнем белье, в одежде или аксессуарах, изображающих гениталии, или с куклами, или с элементами сексуального характера. Нарушение запрета может привести к штрафу от 750 до 1500 евро.

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