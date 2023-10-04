Недавно избранный мэр Севильи заявил, что городской совет примет закон, направленный на пресечение антисоциального поведения во время мальчишников и девичников.
Хосе Луис Санс, ставший в мае мэром испанского города, объявил, что закон запретит людям совершать "непристойные действия" на улицах и носить нижнее белье в общественных местах, а также любые "костюмы, содержащие сексистские элементы или послания". Об этом пишет Independent.
Он также запретит любые костюмы, "которые могут нарушить моральную или сексуальную неприкосновенность другого человека", а также "совершение или подстрекание к совершению действий, нарушающих сексуальную свободу... или совершение непристойных эксгибиционистских действий".
Любому, кто будет уличен в нарушении правил, грозит штраф, точная сумма которого пока не названа. В качестве потенциального ориентира в 2022 году Малага ввела штрафы в размере 750 евро за хождение по улице в нижнем белье или с надувной куклой.
Санс сказал, что город "совершенно не заинтересован" в том виде туризма, который приносят в Севилью мальчишники и девичники.
"Отпраздновать мальчишник в Севилье может любой желающий. Что мы не одобряем, так это группы людей, одетых как угодно, с духовыми оркестрами за спиной, беспокоящие многих жителей Севильи - особенно в районах исторического центра - которые также имеют право наслаждаться своим городом", - сказал Санс.
Решение о принятии нового закона последовало за гневом и жалобами местных жителей, поскольку после пандемии в городе наблюдается растущий приток туристов.
Один из жителей сообщил местной радиостанции Antena 3, что происходящее во время некоторых мальчишников и девичников было "позорным", добавив, что "люди приходят обнаженными. Вы можете увидеть все".
Консервативная местная газета ABC написала, что действия и костюмы некоторых посетителей "вызывают отвращение, особенно у пожилых соседей".
Борьба с непристойным поведением в Малаге
Как сообщал УНИАН, в прошлом году власти популярного курорта Малага в Испании, который полюбился туристам, желающим закатить вечеринку, запретили надувные пенисы и секс-куклы, которые люди приносят на вечеринки по случаю мальчишников и девичников.
Теперь там запрещено ходить или оставаться на улице только в нижнем белье, в одежде или аксессуарах, изображающих гениталии, или с куклами, или с элементами сексуального характера. Нарушение запрета может привести к штрафу от 750 до 1500 евро.