Возле многих зон отдыха нет укрытий или бомбоубежищ.

Накануне пляжного сезона украинцы, несмотря на войну, интересуются, можно ли будет где-то отдохнуть в Украине у моря или реки, или озера. На этот вопрос искали ответ журналисты "Сніданку з 1+1".

Киев

В Киеве решили в этом году не открывать пляжи, такое решение принял Совет обороны столицы. Всего в городе существует 14 официальных пляжей на берегу Днепра и некоторых городских озер. Но использовать их не рекомендуют, ведь они не имеют обустроенных укрытий или бомбоубежищ рядом.

Одесса

По одесским телеграм-каналам распространяется информация, что в городе могут открыть городские пляжи, по крайней мере, речь идет о двух таких. Но купаться там будет запрещено. В городском совете заявляют, что пока речь не идет о старте пляжного сезона в Одессе, и напоминают о запрете купания в море. Но горожане этот запрет игнорируют и не только загорают, но и купаются, что очень опасно, ведь, например, 2 мая в Одесской области на прибрежную зону штормом вынесло противокорабельную мину. Ее военные уничтожили, чудом никто не пострадал.

Николаев и область

На Николаевщине все пляжи будут закрыты полностью, сообщил глава ОВА Виталий Ким. Это решение тоже обусловлено минной опасностью, однако людям разрешат отдыхать возле внутренних водоемов - на берегах озер или рек.

Черкасская область

В Черкассах городские пляжи активно готовят к летнему сезону, там даже заменили пляжные зонты из камышовых на деревянные и установили новые лежаки. Однако, когда именно стартует сезон, пока официально не сообщают.

Хмельницкая область

В Хмельницке на пляже просеивают песок и очищают дно Южного Буга от мусора и камней. Сезон отдыха должен был стартовать 1 июня, но пока официальной информации нет.

Харьковская область

В этом регионе определили 7 пляжей, на которых потенциально могли бы отдыхать люди. Однако, стартует ли пляжный сезон, еще решают. Ведь в целом на фоне майских атак решение об открытии пляжей могут отменить.

Будет ли пляжный сезон в Одессе и области?

Ранее руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что пляжного отдыха для одесситов не будет. Все - из-за минной опасности.

Также председатель Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал, что же сегодня происходит в Затоке и будет ли у украинцев хоть какой-то шанс приехать туда на отдых.

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