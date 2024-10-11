Авторизация по новой системе контроля въезда в страны ЕС будет стоить 7 евро.

Бенефициары программы временного убежища и беженцы не будут обязаны регистрироваться в системе ETIAS, которая должна заработать весной следующего года, и платить 7 евро за ее оформление. Об этом УНИАН сообщило представительство Европейского Союза в Украине.

В представительстве ЕС в Украине отметили, что целью ETIAS является создание механизма выявления потенциальных рисков для безопасности безвизовых путешественников еще до того, как они достигнут границ ЕС.

"Мы должны знать, кто пересекает наши границы. ETIAS поможет нам в этом, определяя любые риски для безопасности или нелегальной миграции, которые могут представлять безвизовые посетители, еще до того, как они достигнут границ ЕС", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что концепция разрешений на поездки не является новой. Такие страны, как США, Австралия, Канада, имеют системы предварительной авторизации уже много лет.

Там также пояснили, что авторизация ETIAS будет стоить 7 евро, и это будет одноразовый платеж, который будет действителен в течение 3 лет и для многократных въездов.

"Для сравнения, американское разрешение на въезд ESTA стоит 14 долларов (около 11 евро) и действителен в течение 2 лет; тогда как австралийский ETA стоит 20 долларов (около 12 евро) и действителен только в течение 1 года", - добавило представительство Европейского Союза в Украине.

Новые правила пересечения границы ЕС - что известно

Ранее УНИАН писал, что Европейский Союз меняет правила пересечения границы. Вместо штампов в паспорте будет сканирование лица и отпечатков пальцев. Так, с 10 ноября на границе с ЕС должна была бы заработать новая ИТ-система пограничного контроля - Entry/Exit Scheme (EES).

Нардеп и председатель подкомитета ВРУ, который отвечает за вопросы регионального и трансграничного сотрудничества со странами ЕС, Елена Винтоняк рассказала УНИАН, что система Entry/Exit Scheme (EES) будет регистрировать имя лица, тип проездного документа, биометрические данные - отпечатки пальцев и изображение лица, а также дату и место въезда и выезда с соблюдением основных прав и защиты данных.

Она также отметила, что Европейская система информации и авторизации путешествий ETIAS, которую со следующего года будет вводить ЕС, будет распространяться на граждан 60 стран, которые не входят в ЕС, но имеют безвизовый режим путешествий с ЕС, среди которых и Украина.

Позже стало известно, что Европейский Союз снова отложил введение новой биометрической системы контроля въезда для граждан третьих стран, которое планировалось на 10 ноября.

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