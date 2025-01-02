Индекс пенсионного обеспечения оценивает страны по семи ключевым категориям для определения их окончательного рейтинга.

Опубликован ежегодный глобальный индекс пенсионного обеспечения, в котором указаны лучшие места для переезда в 2025 году.

Как пишет International Living, вооружившись гибкостью и сбережениями, стать экспатом может стать достижимой мечтой. Индекс пенсионного обеспечения оценивает страны по семи ключевым категориям для определения своего окончательного рейтинга.

Факторы включают жилье, визы и льготы, стоимость жизни, здравоохранение, развитие и управление, климат и то, насколько легко интегрироваться в местное сообщество.

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Возглавляет список Панама в Центральной Америке из-за ее Pensionado Visa, которая позволяет пенсионерам, подтверждающим пожизненную пенсию в размере более 1000 долларов в месяц, получить доступ к исключительным льготам.

Эти льготы включают скидки на медицинские услуги, коммунальные услуги, транспорт и развлечения. Панама - это карибское направление, полное древних руин, крепостей и глубоких синих морей.

На втором месте Португалия из-за ее круглогодичной мягкой погоды, богатой культуры и потрясающих прибрежных ландшафтов. В Португалии есть много космополитичных городов для переезда, включая Порту и Лиссабон.

Третье место занимает Коста-Рика с ее гостеприимным образом жизни "pura vida" и дружелюбными местными жителями. Несмотря на то, что сообщество непринужденное, здесь есть много занятий для поддержания активности, включая захватывающие походы и занятия йогой.

На четвертом месте находится Мексика, где есть хорошо устоявшееся сообщество экспатов. Мало того, эта страна пропитана историей и традициями, а культура принимает человеческие связи.

А на пятом месте по привлекательности для пенсионеров в 2025 году находится Франция. На юге страны есть большое сообщество экспатов в очаровательных и необычных деревнях.

Новости туризма

Несмотря на то, что многие путешественники в Италию выбирают Милан, Рим, Венецию или Флоренцию, эта страна предлагает множество альтернатив, которые не менее впечатляющие. Об этом пишет Express.

Эксперт по путешествиям Лорн Блит поделился с изданием пятью итальянскими "скрытыми драгоценными камнями", которые стоит добавить в список на 2025 год.

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