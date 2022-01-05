Данные правила распространяются и на чартерные перелеты в составе путевки, которая куплена у туроператора.

В Европе авиапассажиры будут получать компенсацию за перенесенные авиарейсы.

Об этом говорится в решении Суда Европейского союза, сообщает Avianews.com.

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Согласно разъяснению к решению суда, перенос рейса более чем на один час приравнен к отмене рейса.

Если пассажира проинформировали о таком изменение расписания менее чем за 2 недели до вылета, он может получить компенсацию 250 евро при длительности маршрута до 1500 км, 400 евро на маршруте от 1500 км до 3500 км, 600 евро — на маршруте свыше 3500 км.

Данные правила распространяются и на чартерные перелеты в составе путевки, которая куплена у туроператора. Если в бронировке тура указаны расписание и номер рейса, при дальнейшем переносе такого рейса более чем на один час пассажир получает право на компенсацию.

ЕС и туризм:

4 января 2022 года ЕС перенес запуск системы платных разрешений для безвизовых путешествий. Новая система предполагает получение предварительного разрешения на поездку в ЕС путем подачи онлайн-заявки (за каждое обращение заявитель должен будет уплатить комиссию в размере 7 евро).