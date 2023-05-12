Центр Помпиду в Париже будет закрыт с 2025 по 2030 год.

Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду в Париже (Франция) закроют на пять лет в рамках масштабного проекта реконструкции.

Как пишет The Art Newspaper, центр Помпиду в Париже будет закрыт с 2025 по 2030 год в соответствии с новыми амбициозными планами расширения, объявленными президентом центра Лораном Ле Боном. В этот период музей будет сотрудничать с Большим дворцом и Лувром по ряду проектов.

Отмечается, что в рамках капитального ремонта Центр Помпиду расширится до 20 тысяч квадратных метров за счет пространсства, на данный момент занятого заброшенным автобусным парком. В этих помещениях разместятся кинотеатры, зоны для тематических выставок и секции современного творчества.

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Центр Помпиду в Париже – чем известен

Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду ( Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou), также известный как Центр Жоржа Помпиду или Галерея Бобур, был открыт в 1977 году. Инициатором идеи выступил президент Пятой республики Жорж Помпиду, который решил, что свободный участок плато Бобур должен быть использован для строительства многопрофильного культурного центра.

Деятельность Центра Помпиду посвящена изучению и поддержке современного искусства и искусства XX века в различных его проявлениях (изобразительныe искусства, танцы, музыка и прочее).

Как сообщал УНИАН, ранее Париж возглавил топ самых популярных туристических направлений в мире на лето 2023 по версии Tripadvisor.

Примечательно, что у туристов не отбили желание ехать в столицу Франции даже длительные забастовки, уличные протесты и серьезные беспорядки, вызванные скандальной пенсионной реформой в стране.

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