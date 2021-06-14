Адские дороги к райским уголкам. Как мечты об отдыхе в Украине разбиваются о бездорожье

Дороги – самая большая проблема внутреннего туризма в Украине. За последние годы главные магистрали заметно изменились, но поездка в заповедные уголки – боль, причем реальная, физическая.

Отправляясь в путешествие по Украине, на каждом ухабе вы проклинаете идею сделать селфи у озер, водопадов и замков. Добавьте к этому мучительные размышления о суммах, которые надо выложить за ремонт авто, и станет понятно, почему фото украинских уголков комментируют: «Неужели у нас есть такая красота?».

Надежды на то, что все в ближайшем времени изменится, увы, мало. К достопримечательностям не ездят из-за плохих дорог, дороги не чинят из-за того, что по ним мало кто ездит. Замкнутый круг.

Пекло юга

«С одной стороны, ужасные дороги - это минус, меньше людей путешествуют. Но, с другой стороны, зная культуру наших людей, это – плюс, ведь к шикарным местам мало кто добирается. Едут «сумасшедшие», те кто понимают, что путешествия по Украине, поездки к удивительным уголкам природы, стоят того, чтобы к ним добираться», - рассказывает тревел-блогер Яна Метелкина.

Она, как, впрочем, и другие путешественники, говорит, что самая большая боль – это юг страны, Херсонская область. Во-первых, часть дороги на Херсон (Николаевская трасса) – яма на яме. Во-вторых, уже на месте стоит трижды подумать о том, какие красоты стоит отложить до лучших асфальтов.

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«На Херсонщине есть невероятно классные места - Олешковские пески, каньон Станислав, Розовые Озера, остров Джарылгач, Кинбурнская коса. Там есть заповедник с удивительной историей и природой – Аскания Нова. Где еще вы сможете устроить сафари среди зебр, бизонов? Это прекрасные направления, но, чтобы туда добраться, надо ехать, как я шучу, а на одноразовой машине. Дороги там не то, что разбиты – опасны для жизни, врагу не пожелаешь. Мы ездили на внедорожниках, и даже в них, по этим дорогам у меня было ощущение, что меня битами побили», - рассказывает Яна Метелкина.

А вот херсонские гиды настроены чуть оптимистичней. «Доехать можно, было бы желание. И чего вы так о Херсонщине? Вот, в соседней, Николаевской области дороги…» - рассказывает Павел Билецкий из турагентство ХерсON.

К слову, очень красивые каньоны в Николаевской области остаются малоизвестными даже при том, что внутренний туризм начал активно развиваться. Причина одна, и она типична – популярность напрямую зависит от дорог. Но, по словам гидов, на юге Украины заметны перемены к лучшему.

«Дорога на Кинбурнскую косу остается одной из самых тяжелых. Но у нас - то там часть дороги сделали, то там. И постепенно поездка к Аскания Нова становится не такой сложной», - говорит Павел Билецкий.

Невозможные дороги Одесской области

«Поездки между большими городами можно выдержать, хотя непонятно, почему у нас в таком состоянии трасса «Киев-Одесса». Популярней этого направления не придумаешь ничего, а там – латка на латке, а из Киева до Умани – просто жесть!», – рассказывает Яна Метелкина.

Уже на курортах ситуация обратная. Дорога между городками не вызывает вопросов, но вот в самих населенных пунктах…

«Из Затоки до Вилково – отличная дорога, без ям. Однополосная трасса среди аккуратных цветущих сел. Но в самом Вилково – яма на яме, плюс, из-за дождя был потоп. И в такой же потоп мы попали в Затоке. Как такое может быть в главном курортном месте Украины? У меня шок и презрение к людям, которые не могут построить нормальные дороги в месте, куда летом съезжается вся страна», - говорит тревел-блогер.

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Путешественник и журналист Андрей Тычина также говорит, что за последние годы дороги Одесской области стали несколько лучше, но ситуация далека от идеальной.

«Если вы хотите проехать напрямую из Вилково на Килию и дальше на Измаил, вдоль Дуная, то проехать обычным автомобилем невозможно. Надо делать большой крюк через основную трассу», - говорит Андрей Тычина.

Дороги не ведут к замкам

«Сейчас основная магистраль «Киев-Львов-Чоп» - в нормальном состоянии, проблемы лишь иногда зимой на перевалах. Была очень плохой дорога из Львова через Самбор на Ужок. Год, или два назад ее полностью реконструировали», - рассказывает Андрей Тычина.

А вот ремонт дороги «Ясенево – Золочев», которая проходит мимо Олесского, Золочевского и Подгорецкого замков, сейчас приостановлен. В этом году на ее реконструкцию должны выделить 34 млн грн. Однако работ еще не начали. Департамент дорожного хозяйства Львовской ОГА отменил результаты тендера, объявленного весной, из-за недостатков в документации. Ремонт обещают начать в ближайшее время.

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«В области из 33 дорог местного значения, которые планируется отремонтировать в этом году в рамках программы «Большая стройка», на тридцати уже ведутся работы. По трем еще разыгрываем тендеры, думаю, работы на них начнутся в ближайшее время. У нас на балансе Департамента дорожного хозяйства - 6500 километров дорог, а сейчас отремонтировано только 30%. Большинство ремонтов планируем завершить в сентябре. Хотя, возможно, работы на нескольких дорогах все же затянутся до конца года», - сказал в комментарии УНИАН заместитель председателя Львовской обладминистрации Юрий Бучко.

Но, заметим, что кроме выбоин есть масса нюансов, которые портят впечатления от поездки.

«Я не знаю, чем руководствовалась власть, когда превратила трассу международного значения в набор препятствий и приключений. Невозможно ехать ровно - все время то камеры, то населенные пункты, то КПП, то ремонт. Между Львовом и Ровно такое ощущение, что у гаишника тройня родилась, ему выдали знаки «50», чтобы он ставил, где захочется. Через каждые два километра? Вообще не проблема. Водителям же в кайф все время разгоняться и замедляться, ехать со скоростью: 50-70-90-110-50-70-90-0-10-50-70», - описывает поездку из Киева в Карпаты блогер Влад Бовсуновский.

Бездорожье, как фишка

И, безусловно, главным бездорожьем Карпат был и останется крутой извилистый путь на горнолыжный курорт Драгобрат.

«В этом, наверное, его фишка. Уникальность в том, что он - труднодоступный курорт. Я сомневаюсь, что там когда-нибудь построят качественную дорогу. Природные условия такие, что постоянно оползни, катаклизмы. Никакая нормальная дорога там долго не продержится. Дорога на Драгобрат – «дорога жизни», но она не является проблемной в масштабах региона. А вот основная дорога из Хуста на Ивано-Франковск… Она, как магистральная, одна из двух основных, которая связывает Закарпатье с соседними регионами. И она должна была бы быть лучше», - рассуждает Андрей Тычина.

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По его словам, еще одно проблемное направление - в Хмельницкой области, у популярного Каменца-Подольского.

«Для туристов очень важна дорога на Ушицу, к Бакоте (там живописные скалы у водохранилища, которые называют «Украинская Норвегия», – УНИАН). Ее иногда латают, латают, но она, по большей части, в плохом состоянии. Это проблемная история. И если говорить о глубинке в Хмельникой области, то дороги до Городка, Гусятина – ужас. Не самое популярное направление, но не популярное из-за того, что туда тяжко доехать», - говорит Андрей Тычина.

Заповедные трассы

Относительно недалеко от Киева есть несколько интересных мест, где можно полюбоваться первозданной природой, но тоже ценой непростой дороги.

«В Черниговской области между Десной и Днепром расположен очень красивый Межреченский региональный ландшафтный парк. Туда ведет второстепенная трасса, в Киевской области она в хорошем состоянии, а по Черниговской ее с минувшего года не делали. Как она разбилась, такой она и остается, - рассказывает Андрей Тычина. - По Черниговской области идет активное строительство. Но очень сложным, проблемным остается город Новогрод-Северский, оторванный от основных магистралей. Все дороги, которые к нему ведут, в не очень хорошем состоянии. А недалеко от него - Мезинский национальный природный парк. Вот там просто ужас, ужас, ужас! В этом году был разлив Десны, очень редкое и зрелищное событие. Но много кто не смог доехать из-за того, что там нереально проехать. Мы бы хотели, чтобы дорогу хоть чуть залатали. К сожалению, не сделали этого».

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Нет дороги и к знаменитым карьерам под Коростышевом в Житомирской области. И тут важно отметить некоторый парадокс. С одной стороны, в первую очередь в стране ремонтируют трассы с большим трафиком. Но откуда взяться потоку машин по бездорожью?

«Улучшения есть, и они идут последние шесть лет. То, что было начато, продолжается. Я понимаю, что хочется все и сразу, но есть нюанс. В первую очередь, ремонтируются дороги, на которых уже высокий трафик, они считаются важнее для громад. А турист хочет иногда попасть туда, куда не ездят местные. И отсутствие трафика может объясняться тем, что состояние дороги - плохое. Так было с Вилково. Когда там была страшная дорога, туристы практически не ездили, как отремонтировали - страшный поток», - говорит Андрей Тычина.

Ужасная обочина хороших дорог

Увы и к сожалению, только отсутствие дорог защищает красивые уголки украинской природы от вмешательства в них человека. Традиции отдыха оставляют желать лучшего, и наши туристы часто оставляют после себя горы мусора. В интервью УНИАН гид Николай Иващенко рассказывал: «Когда-то я был первым, кто написал о красоте Букского каньона. Я помню, какая там была красота, и вижу, какую из него сделали огромную помойку. Печально, что наши люди делают с природой. Зачастую, хорошие люди, не думают, что оставляют после себя. «Умиляет», когда аккуратные туристы складывают мусор в кулечки и кладут в кусты, словно он оттуда аннигилируется. Рулон мусорных мешков и маленькая лопатка – без этих двух предметов надо запрещать путешествовать. И надо понимать, что выброшенный в соседнем селе мусор не отправят на мусоросжигающий завод. Если уж решили не оставлять ничего на природе, то отвезите мусор до крупного города».

Влад Абрамов, Мирослава Бзикадзе

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