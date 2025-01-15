Кейптаун признали лучшим городом мира в 2025 году / фото ua.depositphotos.com

Влиятельный журнал о путешествиях и развлечениях Time Out признал Кейптаун, считающийся одной из трех столиц Южной Африки, лучшим городом мира в 2025 году.

Чтобы составить свежий рейтинг 50 лучших городов мира в 2025 году, эксперты издания опросили более 18 500 жителей различных городов по всему миру поделились своими мыслями обо всем: от еды, ночной жизни и культуры до доступности, счастья и общей городской атмосферы.

"Где еще в мире вы сможете пообщаться с колонией африканских пингвинов, попробовать некоторые из лучших в мире вин, прогуляться по пляжам, отмеченным Голубым флагом, насладиться потрясающими видами с вершины одного из Новых семи чудес природы и посетить некоторые из самых эклектичных ночных клубов и тусовок в мире... и все это за один день? Это наш Кейптаун", – так аргументировал победу законодательной столицы ЮАР директор по контенту Time Out South Africa Эндрю Халлетт.

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Второе место в рейтинге досталось столице Таиланда Бангкоку – одному из самых дружелюбных городов мира, известному также своей бурной ночной жизнью и вкуснейшей уличной едой.

Замкнул тройку лидеров крупнейший город США Нью-Йорк, которые постоянно развивается, предлагая гостям и дителям города все новые и новые возможности для жизни и отдыха.

10 лучших городов мира в 2025 году по версии Time Out

  1. Кейптаун, ЮАР
  2. Бангкок, Таиланд
  3. Нью-Йорк, США
  4. Мельбурн, Австралия
  5. Лондон, Великобритания
  6. Новый Орлеан, США
  7. Мехико, Мексика
  8. Порто, Португалия
  9. Шанхай, Китай
  10. Копенгаген, Дания

Как сообщал УНИАН, ранее Time Out также назвал самые недооцененные туристические направления в мире.

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