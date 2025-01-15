Всего в список попали 50 городов по всему миру.

Влиятельный журнал о путешествиях и развлечениях Time Out признал Кейптаун, считающийся одной из трех столиц Южной Африки, лучшим городом мира в 2025 году.

Чтобы составить свежий рейтинг 50 лучших городов мира в 2025 году, эксперты издания опросили более 18 500 жителей различных городов по всему миру поделились своими мыслями обо всем: от еды, ночной жизни и культуры до доступности, счастья и общей городской атмосферы.

"Где еще в мире вы сможете пообщаться с колонией африканских пингвинов, попробовать некоторые из лучших в мире вин, прогуляться по пляжам, отмеченным Голубым флагом, насладиться потрясающими видами с вершины одного из Новых семи чудес природы и посетить некоторые из самых эклектичных ночных клубов и тусовок в мире... и все это за один день? Это наш Кейптаун", – так аргументировал победу законодательной столицы ЮАР директор по контенту Time Out South Africa Эндрю Халлетт.

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Второе место в рейтинге досталось столице Таиланда Бангкоку – одному из самых дружелюбных городов мира, известному также своей бурной ночной жизнью и вкуснейшей уличной едой.

Замкнул тройку лидеров крупнейший город США Нью-Йорк, которые постоянно развивается, предлагая гостям и дителям города все новые и новые возможности для жизни и отдыха.

10 лучших городов мира в 2025 году по версии Time Out

Кейптаун, ЮАР Бангкок, Таиланд Нью-Йорк, США Мельбурн, Австралия Лондон, Великобритания Новый Орлеан, США Мехико, Мексика Порто, Португалия Шанхай, Китай Копенгаген, Дания

Как сообщал УНИАН, ранее Time Out также назвал самые недооцененные туристические направления в мире.

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