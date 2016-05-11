Названа европейская столица с самыми дорогими отелями

Средняя стоимость ночлега в городе составила 147,98 евро, сообщается в исследовании туристического сервиса Hotel Info,опубликованном на сайте компании, передает Lenta.ru. Отмечается, что за год цены на размещение в Берне выросли на 7,27%.

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На второй позиции оказался Лондон, который лидировал в прошлом году. Здесь туристу в среднем придется заплатить 138,05 евро за ночь (минус 2,36% к 2015 году). На третьем месте разместился Копенгаген - 136,9 евро (плюс 13,84% к 2015 году).

Также в десятку лидеров вошли Стокгольм, Осло, Брюссель, Хельсинки, Амстердам, Париж и Дублин.