TripAdvisor назвал лучшие европейские отели с системой "все включено"

На первом месте оказался Voyage Belek Golf & Spa, расположенный в турецком городе Белек. Средняя стоимость номера в сутки составляет $152, пишет Lenta.ru. Гостям предлагаются номера люкс с видом на море, бунгало и частные виллы, окруженные садами.

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На второй строчке рейтинга - Ikos Oceania на Халкидики (Греция). Средняя стоимость номера в сутки здесь составляет $696. Отель располагает собственным пляжем. Гости также могут поплавать в открытом бассейне с видом на Эгейское море. Туристам предлагается множество спортивных и развлекательных программ на воде для любого возраста.

Тройку лидеров замыкает прибрежный отель SENTIDO Cypria Bay в городе Пафос (Кипр). В среднем за номер в сутки туристам придется заплатить $114. Путешественникам предлагают посетить спа-салон, принять участие в спортивных и развлекательных программах.

Составители рейтинга учитывали качество инфраструктуры, ресторанов и развлекательных программ в отелях, а также их расположение. Основные критерии отбора победителей - качество и количество отзывов и оценок, оставленных путешественниками со всего мира на сайте TripAdvisor за последние 12 месяцев.