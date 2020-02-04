Аэропорт "Львов" принимает все больше пассажиров

В январе аеропорт увеличил пассажиропоток на 29% - до 163,4 тыс. человек.

Международный аэропорт "Львов" им. Данилы Галицкого в январе 2020 года увеличил пассажиропоток по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 28,6% - до 163,4 тыс. человек.

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Об этом сообщается на странице аэропорта в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, по результатам деятельности аэропорта в январе текущего года на международных рейсах было перевезено 143,4 тыс. пассажиров, а на внутренних – 20 тыс.

Также сообщается, что количество авиарейсов, выполненных из/в аэропорт, за отчетный период выросло на 6% и составило 1347 рейсов.

Как сообщал УНИАН, аэропорт "Львов" в 2019 году увеличил пассажиропоток по сравнению с 2018 годом на 38,8% - до 2,217 млн человек.

Международный государственный аэропорт «Львов» – крупнейший на западе Украины аэропорт по пассажиропотоку и маршрутной сети.

В 2011 году аэропорт был реконструирован. В рамках реконструкции был построен новый терминал общей площадью 48 тыс. кв. м, а также реконструирована взлетно-посадочная полоса. Реконструированный аэропорт рассчитан на обслуживание судов класса «А», «В», «С», а также класса «D» (типа Boeing-767).