Google Travel будет рекомендовать лучшее время для путешествий

Сервис Google Travel будет показывать лучшее время для путешествий в зависимости от погоды, загруженности туристами и цен.

На туристическом сервисе Google Travel провели обновление, которое отныне будет рекомендовать лучшее время для будущих путешествий.

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Во время выбора места на сервисе указана минимальная и максимальная температура в городе, его популярность в разные периоды года и т. д, передает cnbc.com.

Также на сервисе есть рейтинг самых интересных мест в городах, который составлен по отзывам посетителей и местных жителей. Кроме того, Google Travel предлагает план на день с проложенным маршрутом к локациям, которые рекомендует посетить.

Когда вы ищете пункт назначения, появляется новая вкладка с тремя вариантами:

«Где остановиться» с рекомендациями отеля;

«Когда посещать» с информацией о типичных погодных условиях, о том, насколько загружен туристами город назначения и когда он является наименее дорогостоящим;

«Что вы заплатите» - содержится более подробная информация о ценах на отели.

В материале отмечается, что пользователь может увидеть, что, например, Португалия действительно загружена туристами в мае и дорога в июле. Но к сентябрю (когда дети возвращаются в школу) погода все еще такая же хорошая, но туристов становится меньше, а отели, как правило, становятся более доступными.

Кроме этого, отмечается, что Google Travel показывает информацию о различных месяцах года, независимо от того, каков ваш первоначальный поиск. "Поэтому, если вы достаточно открыты в своих датах путешествия, вы можете получить больше информации о том, когда лучшее время для поездки куда-либо", - говорится в материале.