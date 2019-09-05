Самая безопасная страна для туристов – Финляндия

Наиболее же опасными для туристов признаны Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.

Самой безопасной страной мира для туристов является Финляндия. Именно эта страна заняла первое место в рейтинге, в котором оценивается безопасность стран.

Об этом свидетельствует доклад The Travel and Tourism Competitiveness Report 2019, представлена на Всемирном экономическом форуме (WEF).

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На втором месте в рейтинге расположилась Исландия, а замыкает тройку самых безопасных для туристов стран Оман.

В топ-10 стран также вошли Швейцария, Гонконг, ОАЭ, Люксембург, Португалия и Новая Зеландия. Во вторую десятку попали Катар, Эстония, Япония, Австрия, Словения, Испания, Норвегия, Чехия, Австралия и Бруней.

Между тем, наиболее опасными для туристов странами признаны Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.

Украина заняла в рейтинге 107-е место.

Во время составления рейтинга учитывались такие критерии, как надежность полиции, распространенность терактов, уровень убийств, издержки от терроризма, преступности и насилия.

Как сообщал УНИАН, британский журнал Economist назвал самые комфортные города для проживания. Уже в который раз возглавил этот рейтинг Вена.