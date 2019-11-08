Сокровищница искусства в ОАЭ объявила о временном закрытии

Одна из главных достопримечательностей эмирата Абу-Даби объявила о временном закрытии.

Одна из главных достопримечательностей эмирата Абу-Даби – королевский дворец Qasr Al Watan – не будет принимать туристов в период с 10 по 20 ноября.

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Дворец Qasr Al Watan был признан одной из главных культурных достопримечательностей мира порталом hotelandrest.com. Во дворце собраны 149 тыс. уникальных изделий из серебра, хрусталя и фарфора, использованных при его строительстве, отделке и декорировании интерьера, сообщает timeoutabudhabi.com.

Дворец,строительство которого завершилось в 2017 году, был открыт для публики в єтом году. Туристы могут посетить пышные сады, зал приемов, библиотеку, внутренний двор и другие помещения.

По вечерам на фасаде демонстрируется музыкально-световое шоу на тему культурного наследия ОАЭ.

Дворец открыт для посещения ежедневно, с 10.00 до 20.00. Вход для взрослых – 60 дирхамов, для детей от 4 до 17 лет – 30 дирхамов.