Курорт Славское соединят новой трассой с Закарпатьем

Новая дорога должна объединить горнолыжные курорты Львовщины и Закарпатья.

С поселка Славское до села Хащованя на границе с Закарпатьем построят новую дорогу за 122,6 млн грн. Эта дорога станет частью нового автомобильного пути, что позволит быстрее добраться из Львова или Славского до горнолыжных курортов Закарпатья.

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Как стало известно с сайта публичных закупок Prozorro, ООО «Автомагистарль-Юг» победило в тендере на капитальный ремонт дороги Славское-Хащованя. 26 ноября департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи Львовской областной госадминистрации подписал с подрядчиком договор на выполнение работ стоимостью 122,6 млн грн. Подрядчик должен выполнить все работы до конца 2021 года.

Дорога из Славского до Хащовани станет частью нового автомобильного пути, который свяжет горнолыжные курорты Львовской и Закарпатской области Тысовец, Орявчик, Плай, Славское, Волосянка, Захар Беркут, Пилипец, Изки. На закарпатской стороне дорогу с Хащовани должны достроить до Верхнего Студеного – таким образом со Славского можно будет попасть на Закарпатье, не возвращаясь на трассу Киев-Чоп, передает zaxid.net.

Сейчас к Хащовани со Славского ведет незаасфальтированная, каменистая дорога, в одном месте она вообще проходит через реку. Поэтому проехать по ней, особенно зимой, можно только на внедорожнике.

Первые 5 км дороги Славское-Хащованя отремонтировали еще в 2015 году.