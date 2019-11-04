В итальянском городе Каммарата предлагают бесплатное жилье

Новые владельцы могут превратить многоэтажки в частные дома, гостиницы, магазины или рестораны.

В сицилийском городе Каммарата власти предлагают бесплатное жилье, чтобы спасти город от депопуляции.

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"Я не могу видеть, как этот великолепный древний исторический центр пустеет и превращается в руины", - сказал мэр города Винченцо Джамброне, передает ТСН со ссылкой на CNNTravel.

Также мэр рассказал, что в настоящее время уже доступно десять свободных домов, но он уверяет, что будут еще. Он надеется, что вместе со 100 домами в старой части Каммараты удастся спасти город от депопуляции.

Новые потенциальные владельцы домов должны отвечать нескольким требованиям: они должны взять на себя обязательства отремонтировать жилье в течение трех лет, а до этого надо заплатить залог 5000 евро. Его вернут, когда ремонтные работы будут завершены. Также новые владельцы должны представить четкий план развития жилья.

Власти города будут рассматривать все кандидатуры, но молодым парам с детьми будут отдавать предпочтение. Кроме этого, им будут доплачивать тысячу евро.